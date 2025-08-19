Vega de Magaz (León) se vuelca con los bomberos en los incendios: "Queremos cuidar a los que nos cuidan"

LEÓN, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuando el humo cubre los cielos de León, también aparecen manos dispuestas a ayudar. En Vega de Magaz, en la comarca leonesa de La Cepeda, Isa y Mari Paz se han convertido en un ejemplo de esa solidaridad callada que sostiene a quienes luchan en primera línea contra las llamas.

Este gesto llega en una de las semanas más duras del verano en la provincia, donde se ha declarado más de una docena de incendios forestales, más de la mitad de ellos catalogada como Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2. Y es en este escenario donde los detalles que nacen de la ciudadanía han sido un alivio inesperado para quienes llevan días batallando contra el humo y las llamas.

Ambas vecinas han organizado un festival solidario entre familiares y amigos para comprar fruta, bollería, agua y pan del horno del pueblo con una sola intención: ayudar. "No queremos ser protagonistas, solo ayudar. Queremos cuidar a los que nos cuidan", ha explicado Isa.

Ejemplos como el de la localidad leonesa se repiten también en otras provincias como en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), cuando vecinos levantaron carpas e improvisaron cocinas para alimentar a las cuadrillas; o en Cuevas del Valle (Ávila), donde la ayuda se organizó con rapidez y sin previo aviso, solo con el boca a boca y la voluntad de acompañar a quienes estaban en primera línea.

Desde los operativos de extinción reconocen que el avituallamiento está garantizado por la Administración, pero admiten que estos gestos van más allá de la comida o la bebida, son un recordatorio de que no luchan solos, del acompañamiento y ánimo.

Ayudas como estas no apagan las llamas, pero sí encienden algo igual de necesario: la certeza de que, frente a la amenaza del fuego, los trabajadores no están solos.