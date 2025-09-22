Veinte productores de 'Alimentos de Segovia' asistirán a la V Feria de Alimentos en la Plaza Mayor

Archivo - La diputada de Promoción provincial, Magdalena Rodríguez, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, visitan un puesto en la edición 2024 de la Feria 'Alimentos de Segovia' . - DIPUTACIÓN SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Caravana de Alimentos de Segovia, que organiza la Diputación, celebrará su sexta parada en la V Feria de Alimentos, que tendrá lugar este próximo sábado, 27 de septiembre, en la Plaza Mayor con la participación de 20 productores locales asociados a la marca agroalimentaria.

El evento se traslada este año a la capital, desde su ubicación anterior, en el Campo de Golf de La Faisanera, en respuesta a "la demanda reiterada de los socios", según ha manifestado la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, que ha agradecido al Ayuntamiento de Segovia su colaboración al facilitar la cesión de casetas y la logística para la instalación y desarrollo de la feria en este nuevo enclave.

Según Rodríguez, de esta forma se pueden "acercar los productos de la marca directamente al corazón de la ciudad, para ganar visibilidad y cercanía al consumidor local y al flujo turístico".

Por su parte, la concejala de Turismo, Innovación y Digitalización, May Escobar, ha manifestado que para el Ayuntamiento es una satisfacción abrir la Plaza Mayor a los productores de la provincia, "despensa de la gastronomía segoviana, a quienes el Ayuntamiento apoya en su promoción a través de la marca local Saborea Segovia".

En esta edición de la Feria, habrá veinte socios de Alimentos de Segovia, con una muestra amplia de los productos que se elaboran en el territorio: Espirulina Valsaín, Panadería Los Mellizos, Guadarrama Coffee Roasters, La Cruz de Hierro, Bodegas Maeste, Moncedillo, Alma de Pueblo, Cerveza 90 Varas, Ibéricos de Vegaseca, Las Manitas de Sacramenia, Verduras y Hortalizas Ramos, Ahumados Artesanos Perser, Cáñamo Canniebas, El Rincón de la Gloria, Merche's Galletas, Patatas Tarsa, Charcutería Gourmet Henar García, Octavo Arte, La Dula de las Mesetas y Las Dos Antiguas.

La diputada Magdalena Rodríguez ha destacado la implicación de los socios que "con su esfuerzo y compromiso demuestran que Segovia cuenta con una despensa rica, diversa y de calidad". Sobre el nuevo escenario, la diputada espera que pueda "atraer tanto a los consumidores locales como a los visitantes", y ha recordado que en La Faisanera se alcanzaron los 4.000 visitantes en la edición de 2024.

La feria abrirá a las once de la mañana y ofertará productos de kilómetro cero hasta las ocho de la tarde, con cervezas artesanales, vinos, quesos y embutidos, mieles, pescados ahumados, frutas y verduras, panes y dulces, entre otros.

La V Feria de Alimentos de Segovia forma parte de la Caravana de Alimentos de Segovia 2025, que ya ha visitado Sangarcía (Feria de los Arrieros), Caballar (Feria de la Huerta), Santo Tomé del Puerto (Feria de la Trashumancia), Martín Muñoz de las Posadas (Feria del Tomate) y Valtiendas (Feria de la Vendimia). Tras la cita en la ciudad, continuará en Labajos (Feria del Garbanzo, 4 de octubre), Abades (Feria de la Hojuela y el Florón, 5 de octubre), Navafría (Feria del Ganado, 9 de noviembre) y Prádena (Feria del Acebo, 6 de diciembre).