Una veintena de cortometrajes optan a los premios del IV Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de cortometrajes competirán por los premios de la cuarta edición de Socine, el Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario, en una gala que acogerá mañana martes, día 4 de noviembre a las 19 horas, el Teatro Zorrilla de Valladolid en la que se dará a conocer el palmarés del certamen y en la que se proyectará el Gran Premio del Festival.

Los trabajos que competirán por los premios de este certamen, organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, han sido elegidos tras el visionado de un centenar de películas procedentes de cerca de 50 centros universitarios y de educación superior de todo el mundo, creaciones procedentes no sólo de España, sino también de Francia, Argentina, Colombia, República Dominicana, Reino Unido, Irán o Brasil.

El IV Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario se consolida como el primer y único certamen de estas características que se celebra en España. "Un festival que tiene como objetivo fomentar la implicación de los jóvenes en los temas sociales y su difusión a través del cine, especialmente del cortometraje, promoviendo su creatividad y autenticidad", señala la la institución académica a través de un comunicado.

El jurado profesional, presidido una edición más por el director vallisoletano Enrique Gato contará este año con la participación del director de la Seminci (Semana Internacional de Cine de Valladolid), José Luis Cienfuegos; del productor vallisoletano Rodrigo Espinel; del periodista y corresponsal de guerra Antonio Pampliega; de la actriz vallisoletana Marta Ruiz de Viñaspre; y de la directora de la Fundación Unoentrecienmil, Elena Huarte Mendicoa, ya ha realizado sus votaciones y desvelará mañana el palmarés en el Teatro Zorrilla.

El Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario repartirá más de 10.000 euros en premios y está dirigido a estudiantes y personal docente o administrativo de cualquier universidad del mundo.

Los primeros premios de cada sección, que se anunciarán en la gala de entrega del 4 de noviembre, recibirán 2.000 euros, mientras que los segundos premios estarán dotados con 1.000 euros. A estos galardones se suman el Gran Premio del Festival y el Premio Universitario, ambos con una dotación de 1.000 euros. De este modo, un cortometraje podría obtener hasta 4.000 euros en total. Además, se entregarán los premios a la mejor dirección, guion e interpretación, dotados con 600 euros cada uno.