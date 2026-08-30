Velayos (Ávila) recupera sus raíces con un gran despliegue en torno a la Virgen de la Soledad y más de 170 años de histo - VISTAZO COMUNICACIÓN

ÁVILA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad abulense de Velayos recuperará la historia de la historia de la Cofradía de la Virgen de la Soledad del municipio, con motivo del centenario del cetro que acompaña a la imagen, fechado el 10 de octubre de 1926, y que ha impulsado que una vecina de la localidad, María Sonsoles González Nieto, haya articulado en torno a esta efeméride un programa extraordinario de actos que culminará el próximo 9 de octubre con la imposición de un fajín de honor a la Virgen, una ceremonia de hermanamiento con otras cofradías y una procesión nocturna y extraordinaria por las calles del municipio.

El proyecto permitirá, además, profundizar en una historia cofrade documentada al menos desde 1855 y recuperar documentos, nombres y testimonios que han puesto de manifiesto la importancia de esta tradición para varias generaciones de vecinos.

La propuesta surgió cuando Sonsoles se percató de la coincidencia de la fecha grabada en el cetro con la celebración de las fiestas de Velayos.

"Al darme cuenta, decidí que era necesario crear algo importante y bonito, que pudiera aportar algo al municipio de Velayos, mi pueblo, a la vez que recuperaba parte de la historia y tradición asociada a la Virgen. El centenario es una oportunidad para rendir un homenaje, un reconocimiento a esta trayectoria", ha asegurado.

Antes de poner en marcha el proyecto, la iniciativa se trasladó a la presidenta de la cofradía, María del Carmen Jiménez Martín, y posteriormente a la mayordoma de este año, Paula Santo Tomás Gutiérrez, que dieron su aprobación.

A partir de ahí, González, junto a ellas, inició un trabajo de investigación que ha permitido localizar documentación histórica de la Cofradía de la Virgen de la Soledad, con papeles que abarcan datos desde 1855 hasta la actualidad y que recogen cuentas, nombres y firmas de cofrades que han formado parte de la historia de la Virgen en Velayos.

La investigación ha adquirido además una dimensión personal para la promotora, al comprobar que entre esa documentación aparece la historia de su propia familia.

"Pensar en que en esa historia mi madre figuraba me animó a continuar con este proyecto", ha señalado. La propuesta ha sido trasladada a todos los cofrades "que lo aprobaron con gran ilusión" y al párroco de Velayos, José María García Somoza, a quien se ha solicitado la aprobación del obispo para llevar a cabo la imposición del fajín de honor a la Virgen de la Soledad.

La iniciativa se ha sustentado en la antigüedad de la cofradía, en el valor histórico y artístico de la imagen y en la devoción popular que ha mantenido a lo largo de las generaciones.

UN PROGRAMA PARA RECUPERAR Y HACER HISTORIA

El acto central se ha previsto para el viernes 9 de octubre y estará precedido por distintas actividades de preparación espiritual, entre ellas el rezo de un rosario, confesiones y una charla sobre la fe cristiana.

La jornada comenzará a las 19.00 horas con la recepción, en la puerta del Ayuntamiento, de las autoridades civiles y eclesiásticas invitadas, así como de los cofrades y mayordoma. Posteriormente, a las 19.30 horas, se realizará el traslado hasta la parroquia, acompañado por la banda de música Nuestra Señora de la Soledad de Maello.

Una vez en la iglesia, se llevará a cabo el acto de hermanamiento con otras cofradías de Ávila. "Por el momento, dos han confirmado su incorporación a esta iniciativa, mientras que otras dos se encuentran todavía en conversaciones", ha asegurado la organizadora.

El hermanamiento quedará formalizado mediante la firma de un pergamino que conservarán tanto la Cofradía de la Virgen de la Soledad como las entidades hermanadas.

A continuación, se celebrará la solemne eucaristía, en cuyo transcurso se procederá a la imposición del fajín de honor, acompañado de la cinturilla y el broche.

Estos elementos serán bendecidos y, posteriormente, colocados en la cintura de la imagen de la Virgen de la Soledad por el obispo, Jesús Rico García, y el párroco, José María García Somoza, según la programación prevista.

El acto concluirá con una procesión extraordinaria por las calles de Velayos, que incorporará un recorrido diferente al habitual y pasará por la calle Virgen de la Soledad.

La procesión contará también con una petalada a la Virgen como símbolo de devoción y homenaje y finalizará con una ofrenda floral en la iglesia. La organización ha animado además a los vecinos a engalanar sus balcones con balconeras elaboradas expresamente para la ocasión, con el objetivo de acompañar el paso de la imagen por las calles del municipio.

La programación extraordinaria se completará con los actos tradicionales de la fiesta de la Virgen de la Soledad. El sábado 10 de octubre se celebrarán las vísperas y el domingo tendrá lugar la misa, a las 13.00 horas, seguida de la procesión por el recorrido habitual y del tradicional convite, mientras que el lunes, a las 12.00 horas, se celebrará la misa de cofrades, durante la que se realizará el intercambio del cetro y las llaves entre los cofrades, dando por finalizados los actos religiosos.