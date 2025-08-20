Velilla (Palencia) se organizan para apoyo a efectivos del incendio y a los vecinos desalojados

PALENCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de todos los pueblos que integran el municipio palentino de Velilla del Río Carrión trabajan coordinados para dar apoyo tanto a los profesionales que luchan en la extinción del fuego, declarado de nivel 2, como a los vecinos desalojados por la proximidad de las llamas.

Los habitantes de Cardaño de Arriba se han visto obligados a abandonar sus casas por segunda vez en tres días. El fuego originado en Canalejas (León) afectó a la zona de Guardo y causó el primer desalojo el pasado fin de semana.

Un cambio en el viento, llevó de nuevo las llamas a esta zona de la Montaña Palentina, esta vez desde el foco declarado en Boca de Huérgano (León), que pasó a través del valle de Mazobres. Los vecinos de las localidades del resto del municipio se han coordinado y están apoyando a los efectivos que trabajan en la extinción limpiando la zona, haciendo cortafuegos y en labores auxiliares.

"Hablamos con el Ayuntamiento para ver qué podíamos hacer para ayudar y nos pidieron preparar bocadillos y agua para las cuadrillas", ha explicado una vecina de Velilla en declaraciones a Europa Press .

Así, los habitantes y los veraneantes que pasan estas fechas estivales en los pueblos de Camporredondo, Velilla y Otero de Guardo trabajan para suministrar intendencia a los efectivos que luchan contra las llamas. "Subiremos el avituallamiento hasta Otero, porque la carretera hasta Alba y los Cardaños está cortada", han detallado.

Por su parte, los 25 vecinos desalojados de Cardaño han sido instalados dos establecimientos hotelero de la zona o en casas de familiares, a la espera de poder volver a sus hogares.

Efectivos de tierra, bulldozers y tres helicópteros siguen trabajando en los flancos palentinos del incendio originado en Barniedo de la Reina (León) y según los propios vecinos, la intervención de la UME que llegó a la zona el pasado sábado 16 de agosto, está siendo crucial en la lucha contra las llamas.

La bajada de las temperaturas de las últimas horas y el aumento de la humedad en la zona está facilitando las labores de extinción.