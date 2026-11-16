La venta de pasteles y 'totebag' solidarios, en el marco del reconocimiento de Valladolid como 'Ciudad Inocente'

Presentación de las iniciativas solidarias con motivo del título de Valladolid como 'Ciudad Inocente 2026'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid y las principales asociaciones de comerciantes, Fecosva y Avadeco, pondrán en marcha una campaña solidaria para celebrar el reconocimiento de la capital como 'Ciudad Inocente 2026', y comercializarán un pastel confeccionado especialmente para la ocasión así como bolsas de la compra de tela, 'totebag', con un diseño relativo a este título simbólico otorgado por la Fundación Inocente.

La iniciativa se ha presentado este lunes en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Valladolid, en la que han ejercido como anfitriones los concejales de Comercio, Mercados y Servicios, Víctor Martín; y la edil delegada especial de Juventud, Carolina del Bosque.

El reconocimiento 'Ciudad Inocente' distingue cada año a una ciudad por su compromiso con la infancia y juventud vulnerable y la convierte en embajadora de la infancia vulnerable durante doce meses. En este sentido, Valladolid tomó el relevo de Oviedo el pasado mes de abril para el año 2026.

En la primera de las iniciativas, una quincena de confiterías de Valladolid venderán un pastel confeccionado especialmente, que está disponible ya desde este lunes y hasta el 29 de noviembre. El dulce, para el que se ha contado con la colaboración de Acor, Gaza y Helios, está elaborado con una base de bizcocho de almendra, semifrío de melocotón y cobertura de mermelada de albaricoque, está coronado por una chocolatina exclusiva con el símbolo de Valladolid Ciudad Inocente.

Su precio será de tres euros, de los cuales uno se destinará a la Fundación Inocente, como ha explicado el presidente de la Asociación de Confiteros de Valladolid, Rafael Mesonero.

Los establecimientos participantes son Confitería Ricardo Blanco, Clauval, Confitería Chus, Confitería Manjarrés, Menta y Chocolate, Vitín, El Horno de Guiller, Labarga, Confitería Rodri, La Rosca, L'Atelier Sin Gluten, La Francesa, Belaria, Qrem y Xocoreto.

La iniciativa pretende sumar nuevos comercios colaboradores, que podrán incorporarse a esta acción y dar visibilidad a su participación a través de la ruta específica 'Valladolid, Ciudad Inocente', disponible en la aplicación y página web Decomprasporvalladolid, con la colaboración de la Concejalía de Comercio.

La segunda propuesta es una campaña de bolsas solidarias, adquiridas por el área de Juventud del Consistorio y que se pondrán a la venta al precio de seis euros en los establecimientos comerciales adheridos. Se pondrán a la venta en comercios de la ciudad un total de 1.000 unidades.

La recaudación de estas iniciativas se destinará a ASPAYM Castilla y León, Aspace, Down Valladolid y Pyfano, entidades que desarrollan proyectos de apoyo a niños, niñas y jóvenes y a sus familias.

La campaña será visible en redes sociales y también en los soportes con pantallas digitales que el Ayuntamiento tiene distribuidos por la ciudad.

VALLADOLID, COMPROMETIDA CON LA INFANCIA VULNERABLE

La Fundación Inocente, entidad privada asistencial con más de treinta años de trayectoria, desarrolla iniciativas de apoyo a proyectos sociales dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y a sus familias, en ámbitos como el cáncer infantil, la infancia hospitalizada, la discapacidad, las enfermedades raras y la exclusión social.

Valladolid tomó el relevo de Oviedo en 2026, con el objetivo de sensibilizar sobre esta realidad, impulsar la participación de instituciones, empresas y comercios y fortalecer la colaboración con el tejido social de la ciudad.

Desde la presentación del proyecto, el pasado 15 de abril, se han desarrollado distintas acciones de sensibilización y recaudación, entre ellas un vídeo promocional protagonizado por entidades del tercer sector y la celebración de la tercera edición de PucelaChef, bajo el lema 'Los sabores que nos unen', que permitió recaudar 3.000 euros mediante las inscripciones, las aportaciones de los chefs participantes y la colaboración de la Cámara de Comercio.

Con estas nuevas propuestas, la ciudad de Valladolid continúa impulsando la participación del tejido comercial y empresarial en una iniciativa social y colectiva que busca contribuir a mejorar la vida de la infancia más vulnerable y de sus familias.