Las ventas de turismos en Castilla y León crecieron un 3,3% en octubre, con un total de 2.668

Archivo - Turismo a la venta en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ventas de turismos registraron en octubre en Castilla y León un total de 2.668 operaciones, lo que supone un incremento del 3,3 por ciento con respecto al mismo mes de 2025, mientras que en lo que va de año las ventas han aumentado un 11,9 por ciento, con un total de 24.159.

Así lo indican los datos de matriculaciones correspondientes al mes de octubre en Castilla y León, según el informe conjunto de Anfac, Faconauto y Ganvam, recogido por Europa Press.

El director de comunicación y marketing de Anfac, Félix García, ha explicado que "octubre ha sido un mes histórico pues hemos tenido el mejor dato mensual desde 2008" en términos nacionales, muy cerca de las 100.000 unidades. Castilla y León ha aportado 2.668 de esa cifra total. Todo ello, ha apuntado, pese a que el mes pasado ha contado con dos días hábiles menos que en octubre de 2025, ya que el pasado año la festividad del 12 de octubre cayó en domingo y no se pasó al lunes en las CCAA de más volumen de ventas.

En cuanto a las tecnologías vendidas, el híbrido convencional es "el rey absoluto", aunque con "incremento paulatino de la electrificación en la venta de nuevos modelos que continúa al alza".