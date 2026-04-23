'La Verdad' Llega Al Teatro Juan Bravo De Segovia Con Joaquín Reyes Como Protagonista . - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Juan Bravo de Segovia recibirá este viernes, 24 de abril, a partir de las 20.30 horas, una de las obras destacadas de su cartelera para este último trimestre del curso, 'La verdad', un texto de Florián Zeller que Mauro Armiño se ha encargado de traducir y Juan Carlos Fisher de dirigir.

El montaje, además de un elenco de categoría formado por Joaquín Reyes, Alicia Rubio, Natalie Pinot y Raúl Jiménez, ha conseguido unir en su producción a varias de las compañías más importantes del panorama escénico español, como son Barco Pirata, Fran Ávila, Octubre, Rokamboleskas y Comeycalla, por lo que el público segoviano puede esperar una función de calidad técnica y artística, cargada de reflexión, talento y fuerza escenográfica.

En 'La verdad', Joaquín Reyes es Miguel, un mentiroso compulsivo al que todos los demás también mienten y cuya amante, quien resulta ser también mujer de su mejor amigo, amenaza con revelar su relación. Entre tanta mentira, es imposible que Laura, la mujer de Miguel, no sospeche de su infidelidad, y también es complicado que la verdad no termine saliendo a la luz entre sentencias que hablan de las ventajas e inconvenientes de incorporar la sinceridad a la vida y las relaciones sociales.

Son precisamente esas relaciones humanas las que Florián Zeller ha sido capaz de reflejar bien en sus textos a lo largo de su trayectoria como dramaturgo y las que, tal y como reconoce Juan Carlos Fisher, suponen un "desafío irresistible" a la hora de dirigir 'La verdad'.

"La obra no busca moralizar, sino que nos invita a observar, a reírnos y a reflexionar", asegura Fisher, para quien la función que se representará sobre las tablas segovianas no sólo divierte, sino que también intriga y deja "un eco en el alma del espectador".

'La verdad' ha sido representada en más de treinta países desde su estreno en Francia en 2011, habiendo ganado premios en Londres y Hong Kong. Ahora llega al Teatro Juan Bravo para hacer disfrutar y pensar a quienes adquieran una de las entradas puestas a la venta, tanto en Tickentradas como en taquilla, a un precio que oscila entre los 19 euros y los 25 euros, dependiendo de la ubicación en la sala y de la edad del espectador, ya que cuenta con una tarifa especial para menores de veinticinco años.