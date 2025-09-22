El Vespa Club Valladolid celebra el sábado su VI Scooter Run con una ruta de más de 140 kilómetros

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Vespa Club Valladolid celebra su VI Scooter Run el próximo sábado, 27 de septiembre, con una ruta de más de 140 kilómetros a lo largo de la provincia.

Se trata de una ocasión "inmejorable" para que los amantes del mundo de los vehículos clásicos puedan contemplar de cerca parte de la representación de vespas y lambrettas de todas las épocas que forman parte de la asociación.

Desde el club, han invitado a "todos los amantes de las dos ruedas e interesados a disfrutar de parte de esta jornada" en la que los vehículos finalizará el recorrido en el Pinar de Antequera, donde se realizará la tradicional gincana con actividades para "los más hábiles sobre las ruedas".

El plazo de inscripción continúa abierto hasta este miércoles, 24 de septiembre, y está abierto tanto a socios como no socios ya que el espíritu de este evento es el de "compartir y disfrutar de las vespas y lambrettas entre amigos y aficionados".

Las inscripciones se pueden realizar a través del siguiente formulario https://forms.gle/9C7fvJKmdxgEfcxq5 o contactando con algún miembro del club.

PROGRAMACIÓN

La VI Scooter Run comenzará a las 9.00 horas con la entrega de inscripción en la Acera de Recoletos para a las 10.00 dar comienzo a la ruta.

Las vespas recorrerán los municipios de Fuensaldaña, Villanubla, Wamba, Castrodeza, Torrelobatón, momento en el que se realizará una parada con diferentes actividades en La Santa Espina, Urueña y Villardefrades, donde se hará la parada para comer.

Tras la visita en Villardefrades, la ruta continuará por Urueña, San Cebrián, Barruelo, Torrelobatón, Velliza, Geria y Simancas, para poner fin a la misma en el Bar Pinar de Antequera, donde tendrá lugar la gincana.