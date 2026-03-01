Vespa Club Valladolid y la Diputación promocionan el turismo de la provincia en Tomelloso

Alejandro Urbón, primer premio gincana de PK. - VESPA CLUB VALLADOLID

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vespa Club Valladolid y la Diputación promocionan el turismo de la provincia en el V Encuentro Nacional de Clubs de Vespas, celebrado este fin de semana en el municipio manchego de Tomelloso.

Una delegación de quince socios se ha trasladado hasta el encuentro para representar al club vallisoletano y poner en valor la gastronomía, el enoturismo y el patrimonio de la provincia en un escenario rodeado de vespas procedentes de toda la geografía española, según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

La Diputación de Valladolid ha estado presente en este acto con la presencia de su vespacarro, propiedad de Valladolid Avanza, que ha cedido a Vespa Club Valladolid para que fomente la promoción de la provincia y la marca Alimentos de Valladolid en este tipo de actos.

Hasta el espacio dedicado a Valladolid se han acercado el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, junto a los concejales Eloísa y Manuel, quienes pudieron disfrutar de la gastronomía y los caldos de la provincia.

Desde Vespa Club Valladolid señalan que ha sido una experiencia muy positiva de encuentro con amigos y socios de otros clubes que año tras año se supera en cuanto a organización y participación.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

La jornada del sábado estuvo marcada por las visitas institucionales y una serie de premios y actividades que se llevaron a cabo en torno a las vespas.

Vespa Club de Valladolid recibió un reconocimiento por su asistencia y vuelve a la ciudad con más premios que añadir a su palmarés: Premio a la vespa más antigua del socio David Lázaro con su vespa faro bajo de marzo de 1953; primer premio en gincana de habilidad sobre vespa PK que recayó sobre el socio Alejandro Urbón; primer premio en gincana de habilidad sobre vespa PX para el socio Quique Alcalde.