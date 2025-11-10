Veterinarios de León ven "indispensable" la ganadería extensiva para conservar ecosistemas y prevenir incendios

LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León ha celebrado este lunes una jornada organizada por la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León (Avetcyl) en la que expertos en la materia han destacado que la ganadería extensiva es un modelo "indispensable" para la conservación de los ecosistemas y la prevención de incendios.

La jornada, celebrada en el Rectorado de León, ha estado dedicada a la reflexión y análisis en torno a la ganadería extensiva contemplada desde la triple perspectiva del factor animal, el impacto ambiental y los retos tecnológicos.

En lo referido al factor animal, Carlos Gonzalo Abascal ha explicado que la ganadería extensiva constituye un sistema de producción basado en el aprovechamiento de los recursos naturales, con una estrecha relación entre el ganadero y su entorno, muy alejado de los sistemas empleados en las explotaciones intensivas.

Fernando de la Fuente ha intervenido a continuación y ha subrayado el valor zootécnico y cultural de las razas autóctonas, "auténtico patrimonio genético y productivo" de la región, cuya conservación resulta "imprescindible" para mantener la biodiversidad ganadera y los productos tradicionales de calidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Por su parte, el ganadero Benedicto González ha aportado la visión práctica del sector, poniendo en evidencia las dificultades actuales de la ganadería extensiva, especialmente en lo que se refiere a los costes de producción, el relevo generacional y la valorización económica del trabajo del ganadero, pero también su "papel insustituible" en el mantenimiento del paisaje y en la fijación de población rural.

La segunda parte de la jornada se ha centrado en el impacto ambiental de la ganadería extensiva, en un momento en el que el abandono del medio rural y la pérdida de los rebaños tradicionales en pastoreo han favorecido la acumulación de biomasa vegetal, con el consiguiente incremento significativo del riesgo de incendios forestales de gran magnitud.

ACTIVOS ECOLÓGICOS

En este contexto, Estanislao de Luis Calabuig ha defendido la valorización de las masas forestales y montes abandonados como activos ecológicos en el secuestro de carbono y la eliminación de biomasa mediante aprovechamiento sostenible de la ganadería extensiva.

Calabuig se ha mostrado de acuerdo con Javier Giráldez García al proponer que los programas de prevención de incendios incorporen incentivos específicos dirigidos a las explotaciones extensivas, reconociendo su doble función como herramienta natural de gestión del territorio y como aliada "clave" frente al cambio climático y la degradación ambiental.

SEGUIMIENTO REMOTO DEL GANADO

En la tercera parte de la jornada, que ha estado coordinada por José Manuel Gonzalo Orden, se han abordado los nuevos horizontes de la digitalización y la innovación tecnológica que transforman las explotaciones extensivas, al facilitar el acceso a datos en tiempo real y el seguimiento remoto del ganado y de los recursos.

Francisco Maroto ha afirmado que la tecnología permite una mejor toma de decisiones, lo que redunda en una gestión "más eficiente, sostenible y adaptada al entorno".

AVANCES EN ROBÓTICA APLICADA

Como complemento a estas intervenciones, la profesora de robótica Lidia Sánchez González ha presentado los avances en robótica aplicada a entornos rurales y ha señalado que la integración de sistemas autónomos y de análisis de datos pueden aumentar la eficiencia y la sostenibilidad de la ganadería extensiva sin perder su carácter tradicional y territorial.

La jornada ha finalizado de la mano del moderador Vicente González Eguren, con la participación de Carlos del Cubillo, de Digitanimal, que ha expuesto experiencias de éxito en la implantación de herramientas de trazabilidad y monitorización en explotaciones extensivas.

CONCLUSIONES

El debate ha permitido constatar el consenso general en torno a la idea de que la ganadería extensiva es un modelo de futuro, "indispensable" para la conservación de los ecosistemas, la prevención de incendios y la cohesión territorial.

Igualmente, se ha puesto de manifiesto que resulta urgente reforzar la sostenibilidad económica de los sistemas ganaderos extensivos a través de políticas públicas que reconozcan los servicios ecosistémicos que proporciona y de canales de comercialización que aprecien y revaloricen sus productos.

La última de las conclusiones de la jornada gira en torno a la innovación tecnológica y la formación profesional, que deben integrarse "armónicamente" en el mundo rural, facilitando la transición digital sin alterar la esencia cultural y social de la ganadería tradicional.