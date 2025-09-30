Los veterinarios se reivindican como los garantes de la sanidad y la seguridad "desde la granja a la mesa"

González Corral en la toma de posesión de la nueva Junta Ejecutiva del Consejo del Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León - EUROPA PRESS

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo del Consejo del Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León, Rufino Álamo, ha reivindicado este martes la importancia de estos profesionales colegiados --4.070 a finales de 2024-- como garantes de la sanidad y de la seguridad alimentaria "desde la granja a la mesa".

Álamo ha insistido en la necesidad de poner "especial énfasis" en esta tarea de los veterinarios colegiados de los que ha destacado su "vocación de servicio a la sociedad" tanto en las tradicionales áreas de su actividad profesional, como la sanidad, la producción y el bienestar animal, como en la faceta más nueva ligada a la seguridad alimentaria.

"Tenemos que hacer énfasis en una --tarea-- que seguramente es menos conocida y es que el veterinario es el garante del consumidor desde la granja a la mesa porque hace la sanidad animal, el bienestar animal, la producción animal y también está a lo largo de toda la cadena alimentaria y, por lo tanto, es la garantía de que lo que hacemos a diario, varias veces al día --comer-- es seguro y saludable", ha afirmado en concreto.

Rufino Álamo ha trasladado este mensaje en la toma de posesión de la nueva Ejecutiva del Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León donde ha dado el relevo a Luciano Diez Diez, un acto en el que han estado arropados por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, que ha coincidido al destacar la importancia de los veterinarios en la filosofía 'one health'.

González Corral ha significado la importancia de los veterinarios para velar por la inocuidad de los alimentos en el objetivo compartido con la Junta de "una única salud" que une y engloba la sanidad animal, la sanidad humana y la ambiental de la mano de la Consejería de Sanidad para que los antibióticos no generen inmunidad a los humanos.

A esto ha unido el trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para evitar "en la medida de lo posible" la transmisión de enfermedades y ha recordado que un 60 por ciento de las enfermedades infecciosas que circulan entre los humanos son de origen animal.

González Corral ha aprovechado la ocasión para recordar que su departamento ha adquirido nueve millones de dosis de vacunas contra la lengua azul por un importe superior a los 5 millones de euros y ha informado de que, a día de hoy, se han suministrado más de un millón de vacunas, por lo que ha vuelto a animar tanto a los ganaderos de bovino como de ovino a acudir a los servicios territoriales para acceder a ellas.

La consejera ha destacado también las campañas para la erradicación de la EHE o de la salmonelosis junto a las medidas de mejora del saneamiento de la campaña ganadera que ha centrado especialmente en la tuberculosis.

"Trabajamos día a día con ellos --los veterinarios-- en cualquier otra actividad que sirva para ese único fin, que es trasladar seguridad tanto a la cadena ganadera como a la humana", ha concluido González Corral que se ha comprometido a seguir trabajando con el Colegio de Veterinarios para fomentar el bienestar animal y velar por la salud para todos.