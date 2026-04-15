El VI Festival Internacional de Fotografía de CyL reúne en Palencia hasta el 24 de mayo la obra de 24 artistas

Inauguración del VI Festival de Fotografía de Cyl . - JUNTA DE CYL

PALENCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León reúne en Palencia la obra de 24 artistas en 17 exposiciones, Bajo el lema 'Guardar la felicidad'. Organizado por la Junta de Castilla y León, el certamen extenderá su programa de actividades hasta el próximo 24 de mayo.

La directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, ha destacado durante la inauguración la gran oportunidad que ofrece este Festival para todos los amantes de la fotografía a través de las 17 exposiciones de acceso libre y gratuito, que van a permitir disfrutar de la obra de 24 artistas nacionales e internacionales.

En este sentido, ha explicado que todas ellas se enmarcado dentro de una temática que se adentra en "la búsqueda y el significado de la felicidad" y que aglutina con 23 actividades repartidas por la ciudad a lo largo de más de un mes, "para convertir a Palencia y a Castilla y León en referente de la fotografía nacional e internacional".

Además, Martínez ha subrayado la importante labor de este Festival, que "aúna esfuerzos y voluntades" de diferentes administraciones e instituciones culturales de la ciudad, con la organización entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Palencia y la colaboración de Unicaja Banco, la Fundación Díaz-Caneja y asociaciones como PallantiaPhoto.

En la inauguración, la directora ha estado acompañada del concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Palencia, Francisco Fernández; el director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), Álvaro Rodríguez Fominaya, y artistas como Manolo Quijano o Eduardo Marco Miranda, que exponen su obra este año.

El VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León incluye 23 actividades en la ciudad, con 17 exposiciones que reúnen la obra de 24 artistas nacionales e internacionales, y que se muestran en espacios expositivos de interior y exterior, como son el Museo de Palencia, la Biblioteca Pública, la Fundación Díaz-Caneja, la Sala de exposiciones Unicaja, el Archivo Histórico Provincial, el Museo del Agua o el Teatro Principal.

Además, diferentes enclaves exteriores de la ciudad de Palencia, como son la Plaza de la Inmaculada, la Plaza Mayor, el Paseo del Salón y San Pablo, acogen doce cubos que muestran la exposición del artista musical y fotógrafo Manolo Quijano, un artista multidisciplinar con una reconocida trayectoria internacional en la industria musical y que ha desarrollado en paralelo un lenguaje propio en la fotografía como vía de expresión y comunicación.

Así, se puede contemplar su obra fotográfica, que nace de la observación de la realidad cotidiana de las ciudades y posteriormente transforma en paisajes inusuales, escenas inventadas o retratos con una clara carga simbólica. También en el exterior, se han instalado cuatro lonas de grandes dimensiones e impacto en espacios significativos de la ciudad, como el exterior del centro cultural Lecrac, el Museo del Agua y la fachada del Ayuntamiento de Palencia.

El Teatro Principal acogerá un ciclo de cine, coordinado por la actriz y cineasta Aia Kruse con la proyección de cuatro películas.

EXPOSICIONES EN PALENCIA

El Museo de Palencia acoge la exposición 'Las bellas imágenes' de la artista Carmela García, ampliamente reconocida en el panorama nacional de la fotografía y galardonada el pasado año con el Premio Nacional de Fotografía 2025. La exposición de Carmela García muestra fotografías de distintas series pertenecientes a la Colección MUSAC: 'Ofelias', 'Paraiso', 'Escenarios' y la serie 'I Want to Be' (Yo Quiero ser).

La Sala Unicaja alberga dos exposiciones. La primera muestra la obra de los artistas María Bleda y José María Rosa, conocidos artísticamente como 'Bleda y Rosa'. Las fotografías de Bleda y Rosa analizan conceptos como la memoria, la historia, la arqueología y el paisaje, que van desde lo más próximo a lo global. En esta exposición se incluyen tres series pertenecientes a la Colección MUSAC: la serie 'Campos de batalla', que hace un guiño a la pintura de historia, la serie 'Ciudades', con imágenes que nos llevan al pasado urbano de la Península Ibérica y la serie 'Origen', en la que Bleda y Rosa proponen un recorrido por el origen del ser humano y en la que se exponen obras referidas al Yacimiento de Atapuerca.

La segunda exposición en la Sala Unicaja es la muestra de Sergio Belinchón. Su obra parte de la fotografía documental para desarrollar uno de los conjuntos fotográficos más singulares del panorama español. Procedentes de la Colección MUSAC, en esta muestra se incluyen obras pertenecientes a tres series de su primera época, realizadas entre 2001 y 2003: 'Ciudades efímeras', 'Suburbia' y 'Chile'. En ellas, su mirada se centra en la idea de paisaje, lo urbano y el espacio en transición entre estos dos lugares. La Fundación Díaz Caneja acoge dos muestras.

En la exposición 'La montaña como posibilidad', del artista Eduardo Marco Miranda, su trabajo investiga la construcción cultural del paisaje y la transformación del territorio a través de la imagen abordando cuestiones como la antropización o el impacto ambiental en la alta montaña. La muestra aborda el paisaje como un espacio en tensión, atravesado por la antropización, la memoria visual y las consecuencias ambientales del presente.

Esta sala acoge, también, la interesante obra de la fotógrafa mexicana Lourdes Grobet, reconocida internacionalmente por su esencial aportación en la documentación de la cultura popular y las expresiones comunitarias de su país. Durante más de 30 años Grobet fue testigo del quehacer, trayectoria y vivencias del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena (LTCI), que registró en cerca de 25.000 fotografías.

Además, la Biblioteca Pública de Palencia alberga la exposición de los fondos fotográficos de los Archivos Históricos Provinciales de Ávila y Soria; y la sala del Archivo Histórico Provincial de Palencia presenta una exposición de los Fondos fotográficos de este Archivo Histórico.

En Castilla y León los Archivos de Ávila, Soria y Palencia han sido pioneros en la custodia de los fondos fotográficos en los archivos históricos, conservando el rico y abundante patrimonio fotográfico que atesora la Comunidad. Más allá del valor técnico de sus colecciones, los archivos ofrecen un testimonio documental imprescindible para comprender la evolución de la vida de las ciudades y provincias desde finales del siglo XIX hasta los albores del siglo XXI.

Por otro lado, el Museo del Agua acoge la exposición de Alfonso Ordoñez 'Trece BeS.O.S. Ritos amorosos y viejos cines añorados', que trae el recuerdo de un tiempo pasado en el que un buen número de cines proyectaban todo tipo de películas en las ciudades. En esta muestra, trece fotógrafos constatan que la ciudad sigue deseando historias desde aquel tiempo y dibujan una mirada que recrea con libertad la imagen icónica de Robert Doisneau, 'El beso frente al Ayuntamiento', esta vez frente a los vestigios de aquellos coliseos que iluminaron cinematográficamente el espacio urbano.

Las exposiciones se pueden visitar de forma libre o, a través de las visitas guiadas en colaboración con PallantiaPhoto. Programa completo y toda la información en www.fifcyl.com