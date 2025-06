'Vibra Mahou Fest' presenta su cartel de Segovia con Sexy Zebras, Ultraligera, Hens, Marlena y Dj Nano, en septiembre

SEGOVIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Vibra Mahou Fest' ha presentado este miércoles el cartel de su primera edición en Segovia, que contará con Sexy Zebras, Hens, Marlena, Ultraligera, Anabel Lee y DJ Nano, y se completará con DJs y bandas locales el 13 de septiembre.

Como antesala y dentro del programa oficial de las fiestas patronales de Segovia, el 24 de junio, 'Vibra Mahou' llevara a la capital segoviana a Barry B.

En su primera parada en Segovia el festival contará con el trío madrileño Sexy Zebras, bandas del rock alternativo español que interpretará temas como Jaleo, Nena o Tonterías.

El segoviano Hens, ex integrante de la banda segoviana Go Roneo, llevará al 'Vibra Mahou' su pop urbano de esencia dosmilera mientras que el dúo de Ana Legazpi y Carolina Moyano 'Marlena' actuará con sus temas de pop sensible.

Otro protagonista de la Gira 'Vibra Mahou' 2025 es el grupo Ultraligera, banda madrileña roquera, mientras que la banda 'Anabel Lee' ofrecerá su propuesta de punk pop, new wave e indie. Con su álbum Ganamos Perdiendo, se consolidan en la escena, con canciones que mezclan intensidad y melodía.

El sonido más electrónico estará liderado por Fuzzz by DJ Nano, una leyenda en España tras más de dos décadas de actividad musical haciendo vibrar y saltar al público.

El cartel del concierto se completará con más DJs, bandas locales y una zona gastro.