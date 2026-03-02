De Vicente reafirma el compromiso de la Diputación de Segovia con AJE y su emprendimiento en el medio rural

De Vicente con los responsables de AJE. - DIP DE SEGOVIA

SEGOVIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, se ha reuunido con los dirigentes de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y ha manifestado el compromiso de la institución provincial "con el emprendimiento en el territorio" al tiempo que ha reconocido las "ideas" de los jóvenes empresarios de la provincia.

De Vicente se ha reunido con el presidente de AJE, David San Ignacio, y en el encuentro ha participado la vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha destacado el papel "relevante" de los Grupos de Acción Local, "como agentes del y en el territorio, que permiten visibilizar y ayudar al emprendimiento en la provincia".

En esa línea, el presidente de la Diputación ha renovado su apuesta y su compromiso con los proyectos innovadores de las generaciones más jóvenes, "como una de las vías más certeras de avanzar en la generación de actividad en el medio rural, y por tanto de dinamismo económico, que pueda llevar igualmente aparejado el establecimiento de población y el fomento de empleo y de oportunidades".