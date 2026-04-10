'Vientos del Pueblo' llega a León con un programa que abre un diálogo con las transiciones políticas del pasado

La comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán (derecha), junto a la directora general de la Ciuden, Yasodhara López, en la presentación de las actividades en torno a la exposición 'Vientos del pueblo'. - CIUDEN

La muestra, con 70 imágenes de fotógrafos españoles y portugueses, invita a reflexionar sobre la historia reciente PONFERRADA (LEÓN), 10 (EUROPA PRESS)

La exposición 'Vientos del pueblo. De revoluciones y transiciones ibéricas (1974-1977)', que se puede visitar en La Térmica Cultural de Ponferrada (León) hasta el próximo 12 de julio, ha programado diferentes actividades vinculadas al programa público de la muestra con las que se pretende ahondar en el papel de la imagen en las transiciones democráticas de España y Portugal, además de reforzar el diálogo entre las transiciones políticas del pasado y los cambios sociales y económicos del presente.

La muestra está compuesta por 70 imágenes de fotógrafos españoles y portugueses que invita a reflexionar sobre la historia reciente. Comisariada por Rafael R. Tranche y Carla Baptista, analiza por primera vez a través de la imagen el final de las dictaduras de España y Portugal y reivindica el papel de la ciudadanía en la llegada de la democracia a la península ibérica.

'Vientos del pueblo' nació como parte de la programación cruzada 'Portugal-España: 50 años de cultura y democracia', diseñada por el Ministerio de Cultura de España en colaboración con el Ministerio de Cultura portugués.

Su nueva andadura se enmarca en la iniciativa 'España en libertad: 50 años', con la que se conmemora el proceso de transformación política, social y económica iniciado en nuestro país hace cinco decenios, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden).

La comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, ha presentado este viernes las actividades del programa público junto con la directora general de la Ciuden, Yasodhara López. Gustrán ha subrayado que 'Vientos del pueblo' pone de relieve a través de la imagen tanto las luchas sociales --de colectivos y gente anónima-- como la "valiosa" labor de los fotorreporteros, que abrieron el camino a la libertad de prensa en un periodo histórico de represión y ausencia de libertades.

RETOS DEMOCRÁTICOS

Las actividades propuestas invitan también a una reflexión sobre los retos democráticos del presente, en un contexto actual en el que conviven la libertad de expresión con la desinformación mediática.

Por su parte, Yasodhara López ha destacado que la exposición y el programa público vinculado a ella fortalecen a La Térmica Cultural no sólo como un espacio de encuentro para la cultura, sino como "motor de reflexión, diálogo y cohesión social". "Vientos del pueblo invita a contemplar, a comprender, a cuestionar y a compartir una memoria colectiva que sigue resonando en nuestro presente", ha recalcado López.

A su vez, el subdirector general de Artes Visuales y Creación Contemporánea del Ministerio de Cultura, Jesús María Carrillo, centrará su intervención de la tarde en la construcción de nuevas imágenes del pueblo como agentes de cambio y sujeto del nuevo escenario político que surge con el fin de la dictadura en ambos países. Con ello, ha subrayado, también se produce una "resignificación de la calle como escenario de dicha epifanía del pueblo, como espacio político".

PROGRAMACIÓN

Las propuestas de este programa público contemplan una actividad didáctica e interactiva creada para alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. La Térmica Cultural también es escenario para la reflexión con la mesa redonda titulada 'Vientos de pueblo. Ayer y hoy del fotoperiodismo en Portugal y España', que se celebra este viernes a las 18.00 horas. Será una conversación entre el fotógrafo Xosé Castro; el subdirector general de Artes Visuales y Creación Contemporánea del Ministerio de Cultura, Jesús María Carrillo y los comisarios de la muestra, moderada por el periodista Miguel Ángel Villena.

Esta actividad supondrá "una oportunidad única" para abordar temáticas que ya explora la propia exposición: el papel de la fotografía como testigo y herramienta de expresión, la memoria colectiva, el nacimiento de las actuales democracias españolas y portuguesas, los cambios sociales, la censura y la libertad de expresión y la visión actual de este momento histórico, entre otras.

Además, mañana a las 11.00 horas los comisarios de la exposición ofrecerán una visita guiada para cerrar las actividades del programa público de este fin de semana.

'Vientos del pueblo. De revoluciones y transiciones ibéricas (1974 - 1977)' revisita los años en que Portugal y España dejaron atrás sus dictaduras para iniciar un nuevo camino democrático a través de 70 icónicas fotografías y un programa de vídeo.

CICLO DE CINE Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por otra parte, en colaboración con Colectivo Gelsomina, se han celebrado ya dos de las sesiones del Ciclo de Cine y Memoria Histórica. Hasta el momento se ha proyectado 'La Escuela Fusilada' y una selección de cortometrajes centrados en distintas miradas sobre la memoria histórica.

Queda por delante la última sesión, prevista para el 7 de mayo, que pondrá el broche final al ciclo con la proyección del documental 'Los Otros Guernicas', con la que se cerrará un programa que, a través del cine y el diálogo con el público, propone un recorrido por la represión, el exilio y la construcción de la memoria colectiva en la historia reciente de España.