Carlos Villarino (i); el diputado de Cultura, Víctor López de la Parte; Pablo Estébanez (i) y la representante de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos - EUROPA PRESS

ZAMORA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vigo de Sanabria (Zamora) acogerá durante el fin de semana del 23 y 24 de agosto el primer Festival du Llagu (Festival del Lago, en sanabrés), un espacio donde arte, música y naturaleza se darán la mano y que promete actividades interesantes para todos los públicos.

Organizado por la asociación 'Las dudas' el festival propone música en directo única a talleres de cerámica, paseos por la zona, exposiciones y relatos sobre la comarca.

Dos de los miembros de la asociación y principales impulsores del festival, Pablo Estébanez y Carlos Villarino, han presentado este jueves un evento que surge por la conexión con la tierra de uno de ellos y que explica su origen en los frecuentes viajes a Vigo del grupo.

Se fundamenta, ha explicado Estébanez, en "la música fusión instrumental" con toques de folclore pero, sobre todo, "en la apuesta por artistas de calidad, locales algunos y con fama ya internacional otros".

Así, el sábado será el turno de la actuación de Pablo Casal (por la mañana) y Wamla (tarde), mientras que el domingo actuará Vandalia Trío y Nacho Loring Quintet.

El evento cuenta con el patrocinio de la Diputación de Zamora, Fundación Caja Rural de Zamora y de Madarsu, una empresa local. El diputado encargado del área de Cultura y presidente en funciones, Víctor López de la Parte, ha celebrado la apuesta por la *cultura de calidad* a través de estos eventos que, además, *reivindican* la cultura local. Laura Huertos, representante de la Fundación, ha reivindicado que iniciativas de este tipo lleven la cultura a todos los pueblos de la provincia.