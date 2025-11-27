El VII Congreso Silver Economy busca generar oportunidades económicas ligadas al envejecimiento en Zamora

Las autoridades, durante la inauguración del VII Congreso Silver Economy de Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El VII Congreso Silver Economy de Zamora arranca con la intención de generar oportunidades económicas ligadas al envejecimiento en la provincia.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, presente en la inauguración, ha recordado en este sentido los últimos informes del Consejo Económico y Social, que inciden en que "las personas de más de cincuenta años son el primer grupo de consumo, pues mueven 13.600 millones de euros anuales en Castilla y León generando más de 400.000 empleos".

Esto supone que el 41 por ciento del empleo total está de una u otra manera "vinculado con este sector de la población", lo que a su vez convierte a la silver economy en "un ámbito de trabajo importantísimo". Por cada cien personas atendidas, ha puntualizado García, se generan 84 puestos de trabajo.

Se trata de cuestiones que afectan a Zamora por encima de cualquier otra provincia, pues si Castilla y León se encuentra a la cabeza nacional de porcentaje de personas de más de 55 años en relación con la población total, Zamora lidera la lista.

Pero el congreso trata además de generar oportunidades laborales para este sector de la ciudadanía, que tiene muchas veces complicado el retorno a la población ocupada si se ve en situación de desempleo. "En nuestro mercado laboral los mayores de 55 años representan el 26 por ciento de la tasa de paro", ha lamentado García, que ha abogado por generar oportunidades laborales que puedan ser ocupadas por personas que se encuentran ya en la última etapa de su vida laboral.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha puntualizado que se trata de un congreso "ya estabilizado, un referente nacional e internacional y un congreso que aborda una de las principales problemáticas en la provincia y en toda España, que es el envejecimiento" de la población, una línea de trabajo que se aborda en dos líneas: "Aplicar las nuevas tecnologías al cuidado de los mayores y aprovechar las oportunidades de trabajo que ofrece este nicho de empleo".