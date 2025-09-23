La VII Feria del Garbanzo de Labajos entregará el Garbanzo de Oro a la infanta Elena

La alcaldesa de Labajos, Margarita Meroño (izda), con la diputada de Promoción provincial, Magdalena Rodríguez . - KAMARERO -- ANGEL CAMARERO LOP

SEGOVIA, 23 (EUROPA PRESS)

La VII Feria del Garbanzo de Labajos, que recibirá el 4 de octubre a la Caravana de Alimentos de Segovia, ha anunciado que el Garbanzo de Oro de esta edición será otorgado a la infanta Elena.

La Feria de Labajos se ha convertido en un escaparate del garbanzo de la zona y será también muestrario de los productos de 11 asociados a la marca Alimentos de Segovia, que gestiona la Diputación para estimular la producción y comercialización de productos de la provincia.

La vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha enfatizado que estas ferias demuestran que el entorno rural se mueve y los vecinos tienen gran interés por los productos que se ofrecen desde Alimentos de Segovia.

La feria se desarrollará en la plaza de la Constitución, con la muestra de los 11 productores de la provincia y los productores de garbanzo de la localidad. Durante la jornada habrá actividades para todas las edades: paseo en barca por el lago, tiro con arco y elaboración de tapas con garbanzos.

A última hora de la mañana se entregará el Garbanzo de Oro a la infanta Elena y, a continuación, tendrá lugar el cocido popular con garbanzo de Labajos. Por la tarde, el programa incluye hinchables, karts y juegos, una discoteca móvil con Dj Nito y una cena de hamburguesas.

Tras la Feria del Garbanzo en Labajos, el sábado 4 de octubre, la Caravana Alimentos de Segovia se trasladará al día siguiente, domingo 5, a la Feria de la Hojuela y el Florón de Abades. El siguiente destino será la Feria del Ganado de Navafría (9 de noviembre), para terminar su circuito en la Feria del Acebo de Prádena (6 de diciembre).