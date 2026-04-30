El VII Programa de Retención de Talento de Salamanca ofrecerá seis meses de prácticas remuneradas a diez alumnos de FP

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en su visita al centro de FP 'Río Tormes' - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La séptima convocatoria del Programa de Retención del Talento de Salamanca ofrecerá seis meses de prácticas remuneradas a diez alumnos de Formación Profesional con el objetivo de ofrecer oportunidades laborales a jóvenes titulados con los mejores expedientes académicos.

Así lo ha anunciado el alcalde de la capital salmantina, Carlos García Carbayo, en el marco de su visita al Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Río Tormes, uno de los centros de "referencia" en la ciudad y en el conjunto de Castilla y León.

Durante el encuentro, el primer edil ha recorrido las instalaciones y ha conversado con alumnos y profesores, además de destacar el papel fundamental que desempeña este centro en la formación de profesionales altamente cualificados en sectores con una altísima inserción laboral.

Asimismo, ha felicitado al director del centro, Miguel Ángel Casanova, y a todo el equipo docente por el "excelente" trabajo que realizan desde hace décadas al formar "con rigor y profesionalidad a los jóvenes".

En esta línea, Carbayo también ha agradecido la colaboración de las más de 700 empresas salmantinas colaboradoras, muchas de las cuales acogen al alumnado durante su etapa de prácticas, poniendo en valor el trabajo conjunto en aras del emprendimiento y el futuro profesional de los jóvenes.

VII PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTO

La séptima convocatoria del Programa de Retención del Talento, que se abrirá en próximas fechas, está dirigida a diez estudiantes de Formación Profesional con los mejores expedientes académicos que hayan finalizado sus estudios en el curso académico 2025/2026 en centros educativos públicos ubicados en el municipio de Salamanca.

El programa consta de la realización de seis meses de prácticas remuneradas en empresas privadas y en departamentos y áreas municipales, lo que facilita un primer contacto real con el mercado laboral.

Para informar a los centros de FP sobre la nueva edición, el Ayuntamiento celebrará un acto informativo el próximo 8 de mayo, a las 12.30 horas, en el Teatro Liceo.

En su intervención, el regidor municipal ha puesto en valor los datos de inserción laboral para egresados de Formación Profesional en Castilla y León.

Según el último informe de la Junta, correspondiente al curso 2022-2023, la inserción laboral media de los titulados en FP alcanza el 87,4 por ciento, y además, de los que encuentran trabajo, el 86,6 por ciento lo consigue en su provincia de origen y casi el 94 por ciento se queda trabajando en la región.