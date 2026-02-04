El VIII Concurso 'Ideas de Negocio' incorpora tres accésits a la innovación, creación de empleo y respeto ambiental

La representante de la Delegación de Educación, Clara Rodríguez (izda); la portavoz de Innoporc, Ana Lázaro; el presidente de Fundación Villa de Pedraza, Carlos Martín; la secretaria general de FES, Beatriz Escudero, y el presidente de AMES, José Horcajo - FES

SEGOVIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Segoviana (FES) y la Fundación Villa de Pedraza han anunciado la convocatoria del VIII Premio 'Ideas de Negocio' 2026, que en esta edición amplía sus premios de otros años - primero y segundo - con 3 accésits de 400 euros cada uno, destinados a los mejores proyectos de innovación, creación de empleo y respeto ambiental.

El certamen tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes de la provincia y promover proyectos innovadores orientados al desarrollo económico de las áreas rurales despobladas. Está dirigido a estudiantes de Bachillerato y de Formación Profesional de grado medio y superior, matriculados en centros educativos de la provincia de Segovia durante el curso 2025-2026.

Los participantes han de presentar una idea de negocio original, vinculada a la creación de pequeñas empresas innovadoras. Las propuestas deberán desarrollarse por escrito y estructurarse en distintos apartados, incluyendo un resumen ejecutivo, el desarrollo de la idea, una metodología resumida y un modelo de negocio en estilo Canva.

Esta octava edición añade novedades como la ampliación del perfil de los participantes y el refuerzo de los incentivos económicos. El certamen contempla un primer premio dotado con 1.000 euros y un segundo premio de 800 euros, además de tres accésits de 400 euros cada uno, que reconocerán la innovación, la creación de empleo y el respeto al medioambiente. Asimismo, se otorgará un reconocimiento especial al centro educativo más implicado en la promoción del emprendimiento entre su alumnado.

El concurso cuenta con el patrocinio de la patronal del metal AMES y de las empresas Innoporc y Sevenreeds, así como de la Fundación Villa de Pedraza, que se encarga de la organización junto a la FES y a la Delegación Provincial de Educación de la Junta.

El plazo de presentación de las propuestas finalizará el viernes 15 de mayo de 2026 a las 12:00 horas. Los proyectos finalistas deberán ser defendidos públicamente ante el jurado el 29 de mayo en la sede de la Fundación Villa de Pedraza, donde se dará a conocer el fallo y se realizará la entrega de premios.

Desde la FES se subraya la importancia de iniciativas como este concurso para acercar la cultura emprendedora a los centros educativos, estimular la creatividad empresarial y despertar vocaciones que contribuyan a generar empleo, riqueza y oportunidades en el territorio, especialmente en el medio rural.

En la presentación del concurso ha participado la secretaria general de la FES, Beatriz Escudero, junto al presidente de la Fundación Villa de Pedraza, Carlos Martín, quien ha expuesto las líneas básicas del concurso y agradecido el apoyo de la institución empresarial. También han acudido la representante de la Delegación de Educación de la Junta, Clara Rodríguez, y el presidente de AMES, José Horcajo.