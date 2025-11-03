La VIII edición de la Fiesta de la Matanza de la Diputación de Salamanca llega a 87 municipios

SALAMANCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta de la Matanza Tradicional organizada por la Diputación de Salamanca llegará a 87 municipios de la provincia en su octava edición, que comienza el 8 de noviembre y finalizará el 22 de marzo de 2026.

"Las matanzas ponen en valor el patrimonio cultural y las tradiciones, entre otras cosas, pero también nuestro forman parte de nuestro patrimonio gastronómico y cómo no, también algo muy importante, es un acto de dinamización social en los municipios" ha destacado el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, durante la presentación.

Otro de los objetivos de esta acción, como ha puntualizado Zaballos, es que "los más pequeños, que nunca han visto directamente estas matanzas domiciliarias y tradicionales tienen que aprender" y ha añadido que "también es importante para las generaciones menos jóvenes, para que recuerden e interactúen con los más jóvenes, explicándoles que aquello era una parte importante del sustento y era una fiesta".

En el certamen de este año se han apuntado 87 municipios "casi la cuarta parte de los pueblos de la provincia", como ha indicado Zaballos, que además ha pedido a los salmantinos que planifiquen "un fin de semana en invierno y busquen estos municipios" y pasen un fin de semana en la provincia, "y así contribuyan a la desestacionalización de la oferta turística".

Cada año, esta fiesta premia a los pueblos que destaquen en varios aspectos, como la organización del evento, el respeto a las tradiciones, la gastronomía, la ambientación, el vestuario, la calidad y presentación del documento gráfico y su difusión en los medios de comunicación. El pasado año fueron las localidades de Berrocal de Salvatierra y Los Santos las premiadas.