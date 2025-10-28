La VIII Urban Trail de León homenajerá el 8 de noviembre a los servicios de extinción de incendios por su entrega

El vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deporte de la ULE, Diego Soto (centro izquierda) y el concejal de Deportes, Vicente Canuria (centro derecha), en la presentación de la VIII Urban Trail Nocturna Universitaria Ciudad de León Kia Busanauto. - ULE

LEÓN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VIII Urban Trail Nocturna Universitaria Ciudad de León Kia Busanauto que organizan la Universidad y Ayuntamiento de León se celebrará el próximo día 8 de noviembre a partir de las 19.30 horas con salida y meta en el Campus de Vegazana, una prueba que en la presente edición rendirá homenaje a los efectivos de los servicios de extinción de incendios forestales por su intensa labor el pasado verano, su entrega y su compromiso con la sociedad.

Esta carrera, ya consolidada como un "referente" deportivo en la ciudad, combina la emoción del trail urbano con el encanto de recorrer, bajo la luz de los frontales, los senderos y calles del entorno universitario, La Palomera y Las Lomas, sumando un total de 12 kilómetros competitivos más otros dos kilómetros iniciales neutralizados y un desnivel acumulado de 485 metros.

El vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deporte de la Universidad de León (ULE), Diego Soto, ha explicado que en esta octava edición el evento incorpora como novedad la competición por equipos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), Unidad Militar de Emergencias (UME), Policía Local, Bomberos de León, Cruz Roja y Protección Civil.

También participarán miembros de los efectivos de los servicios de extinción de incendios forestales, a quienes se rendirá un homenaje especial por su "extraordinario esfuerzo" durante los meses de verano y por "encarnar los valores de esta prueba deportiva". Este reconocimiento se llevará cabo al término de la prueba, con la colocación de una placa conmemorativa en el Campus de Vegazana.

"REFERENTE" DEPORTIVO Y SOCIAL

Asimismo, ha señalado que para la ULE la Urban Trail Nocturna es una prueba "muy especial", que reflejan el espíritu de una comunidad unida por el deporte y que en esta edición refuerza los valores de solidaridad, respeto e inclusión que han convertido a la carrera en un "referente" deportivo y social de la ciudad.

Sobre esta misma idea ha incidido el concejal de Deportes, Vicente Canuria, que ha resaltado cómo esta carrera se ha convertido una prueba abierta a toda la ciudad, que además es un reflejo "claro" de la colaboración entre instituciones. "Eventos como este traen vida a León, deporte y turismo y fortalecen los lazos entre la Universidad y la ciudad", ha resaltado.

UN RECONOCIMIENTO "MUY MERECIDO"

En representación de todos los equipos participantes, el comisario jefe provincial de León, Miguel Ángel del Diego Ballesteros, ha agradecido la iniciativa y el homenaje a los efectivos forestales de etinción de incendios que han estado "al pie del cañón" durante los meses de verano. "Este reconocimiento es muy merecido. También es un placer que la Policía Nacional y otros cuerpos puedan participar en esta prueba deportiva y solidaria. Qué gane el mejor", ha agregado.

Como actividad complementaria, el día 8 de noviembre por la mañana los inscritos podrán visitar una exposición de medios y materiales de seguridad y participar en una gymkhana organizada para los más pequeños, con el objetivo de acercarles la labor de los distintos servicios que protegen a la sociedad.

INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DORSALES

La prueba, según ha informado la directora del área de Deportes de la ULE, María Perrino, comenzará con dos kilómetros neutralizados para que los participantes se adapten al recorrido, desde la salida hasta el parque La Granja y continuará con los 12 kilómetros competitivos por la zona de las Lomas y La Candamia.

Todas las inscripciones se gestionan a través de la web www.runvasport.es en el apartado 'Inscripciones'. La cuota es de 12 euros para miembros de la comunidad universitaria y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 15 euros para el resto de participantes. El plazo estará abierto hasta el 5 de noviembre a las 15.00 horas, con un máximo de 250 inscritos.

La recogida de dorsales se realizará en el frontón universitario, desde las 11.00 hasta las 14.00 horas y por la tarde a partir de las 16.30 horas hasta la hora de salida. Los participantes contarán además con servicio de guardarropa y duchas en el Campus.