Villaco (Valladolid) acoge el sábado el I Concurso Nacional de Chapas, uno de los juegos tradicionales más populares

Presnetación del Concurso de Chapas de Villaco. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Villaco, de poco más de 70 habitantes y ubicado en pleno corazón del Valle de Esgueva, acogerá el próximo sábado 15 de agosto de 2026 el I Concurso Nacional de Chapas, una iniciativa pionera que nace con el objetivo de fomentar uno de los juegos tradicionales "más populares de la historia", en una jornada de convivencia y socialización entre varias generaciones y apoyo al mundo rural.

La cita se desarrollará de 10:00 a 13:00 horas en el municipio bajo el lema 'Este verano te damos la chapa contra las pantallas' y hasido organizada por ARGI Comunicación en colaboración con el teniente de alcalde, Alfredo Ruiz.

Este encuentro espera reunir a más de un centenar de participantes de toda España en torno a un juego que en los últimos años ha vuelto a ponerse de moda entre los más pequeños y a llenar de ocio y diversión los patios de muchos colegios.

El campeonato contará con dos categorías oficiales adaptadas a las edad y experiencia de los participantes: la Infantil (de 5 a 13 años) con un circuito para niños y la Absoluta (de 14 a 99 años) con un recorrido más técnico y exigente, donde la precisión, la estrategia y la experiencia serán determinantes.

Cada participante competirá con una única chapa y será acompañado durante todo el recorrido por un juez oficial encargado de supervisar el cumplimiento de las normas y registrar el tiempo realizado por cada participante mediante un cronómetro individual. El objetivo será completar el recorrido en el menor tiempo posible.

Los mejores tres tiempos de cada categoría accederán a los premios del campeonato.

En la categoría Absoluta, el primer premio consistirá en alojamiento y desayuno para dos personas en La Milla de Oro del Vino, una experiencia gastronómica y una visita a una bodega de la zona y al castillo de Peñafiel.

Por su parte, el segundo, en un lote de Alimentos de Valladolid; y el tercero, en una colección de novelas de César Pérez Gellida.

En cuanto a la categoría Infantil, el ganador se llevará tres entradas para el Parque Warner Madrid; el segundo, un lote de Alimentos de Valladolid y el tercero, un lote de libros infantiles.

La participación en la actividad es totalmente gratuita. Al tratarse de plazas limitadas, los interesados deben solicitar la inscripción enviando un correo electrónico con el nombre completo y la edad de los participantes a la dirección oficial del evento: concursonacionaldechapas@gmail.com.

Por su parte, la organización confirmará las inscripciones por orden de llegada tras verificar que las personas inscritas cumplen los requisitos.

Además de la competición, durante toda la jornada y de forma paralela, también se celebrarán actividades complementarias totalmente gratuitas ya que habrá música, speaker, animación en directo, bebida, regalos, sorteos y hasta una fiesta de la espuma.

Del mismo modo, se celebrará una paellada para todos los asistentes, por un precio simbólico de 4,50euro.