Villanueva de Duero (Valladolid) revive desde este jueves las costumbres del siglo XX en su XIX Feria de Oficios

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Villanueva de Duero se transforma del 16 al 19 de octubre en un auténtico pueblo de principios del siglo XX llamado Aldeanueva con la celebración de la XIX edición de su Feria de Oficios que permitirá revivir las vivencias, costumbres, olores y sabores que marcaron la vida cotidiana de sus ancestros.

Se trata de una cita en la que los protagonistas serán los propios vecinos que recrean con rigor y entusiasmo escenas, talleres, juegos y actividades de la época, tal y como se ha puesto de manifiesto durante la presentación que se ha celebrado este martes en la sede de la Diputación Provincial.

En esta XIX edición, la feria está dedicada al oficio de las modistas y planchadoras, por dicho motivo se podrá disfrutar de la exposición 'El tiempo entre costuras y planchados', al igual que actividades como el hilado de la lana y se podrá aprender a zurcir calcetines como hacían nuestras abuelas.

De esta manera, el fin de semana del 18 y 19 de octubre los visitantes podrán dar un paseo por los oficios de antaño, visitar talleres de cerrajeros, afiladores, retaceras, calígrafos, modistas, carteros, mimbreros, barberos, queseras, adoberos, castañeras, bolilleras, carpinteros, pintores, taller de bicicletas, silleros, herreros, lampistas, guarnicioneros, panaderas, hilanderas, relojeros, peluqueras, alfareros y constructores de instrumentos tradicionales.

Las cocineras sorprenderán cocinando a fuego lento sobre las trébedes y los morillos, las patatas con bacalao y los chorizos al vino y los agricultores mostrarán cómo se trillaba la mies y como se sembraba y araban los campos.

Los juegos representados por los campeonatos de rana y de la calva, tanto para adultos como para niños. Muchos son los personajes de época que rondan por las calles del municipio y que dan ambiente y color sus calles, cabe destacar el cura.

Para abrir paso al fin de semana la cita contará el jueves con un teatro de títeres con la representación de dos obras 'El Pinar de los Intocables' y la 'Máquina maravilla'.