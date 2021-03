Villarroel muestra plena confianza en los 12 procuradores y dice que las coaliciones de Cs en CyL son "estables"

VALLADOLID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel, ha mostrado su "plena confianza" en los doce procuradores que el partido tiene en las Cortes al tiempo que ha asegurado que las coaliciones que tiene la formación en Castilla y León son "estables" y "nada tienen que ver" con lo sucedido en Murcia.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, tras la reunión ordinaria de la Junta Directiva del partido que se ha celebrado en Valladolid. La dirigente ha justificado la moción de censura en Murcia en que su hasta ahora socio de Gobierno, el PP, en vez de subirse al "carro de la regeneración", ha optado por hacerlo al carro de la "protección de la corrupción". En este sentido, ha trasladado todo su apoyo a sus compañeros por las "enormes presiones" que han estado soportando durante el gobierno con los 'populares'.

Una situación, sin embargo, que no se puede extrapolar, ha insistido, con la que se vive en Castilla y León. Así, ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" y "estabilidad" en una Comunidad donde, a su juicio, se están haciendo las cosas "bien" y avanzando en los 100 puntos programáticos del acuerdo de coalición. "Somos un Gobierno responsable, serio que está gestionando bien esta crisis sanitaria y económica", ha subrayado.

En este punto, ha señalado que esa "estabilidad" se extiende allí donde el partido gobierna en coalición en Castilla y León --ayuntamientos de Ávila, Burgos, Palencia y Salamanca y diputaciones de Ávila, Burgos, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora--. "Donde las cosas funcionan, se cumplen programas, no vamos a actuar en beneficio del ciudadano. Donde sí lo hacemos es porque se da una situación de ingobernabilidad", ha aclarado.

Cuestionada sobre si ha mantenido contactos con dirigentes del PSOECyL, tal y como avanzó su secretario general, Luis Tudanca, Villarroel ha vuelto a negarlos, al tiempo que ha mostrado su "plena confianza" en los doce procuradores del partido de cara a una moción de censura, que sigue considerando una bomba de humo" y cuya "responsabilidad" recae en los socialistas.

"Es Tudanca el que tendrá que dar explicaciones si la moción no sale adelante por generar una inestabilidad que ahora no viene al caso, que ahora no es responsable, que dista mucho de algo que tiene que hacer el PSOECyL en plena pandemia. Ahora hay un Gobierno estable que está trabajando para salir de una tercera ola y no entrar en una cuarta y a gestionar la vida de las personas. El PSOECyL lo que debería hacer es sentarse en la mesa y ayudar en la gestión de esta crisis, no dedicarse a torpedear y generar un problema donde no lo había", ha argumentando.

Por otra parte, no ve "motivos" para un adelanto electoral en Castilla y León ya que percibe la coalición de la "misma manera" que la percibe del PP. "Hay estabilidad, con debates a la hora de tomar decisiones como es natural, pero que cuando se toman se hace de forma conjunta", ha continuado.

Cuestionada por la implicación de altos cargos de la Junta en la trama de las eólicas, donde hoy el juez ha encausado a 17 personas, entre ellas el viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, Rafael Delgado, ha señalado que no se tratan de cargos públicos actuales. "Nuestra línea roja es la imputación por corrupción política y es ahí donde actuamos. En el resto defendemos los procesos judiciales", ha añadido.

No obstante, ha defendido las Comisiones de Investigación, de las que asegura, son "impulsores", porque ayudan "a retratar" la gestión de los partidos políticos en las autonomías y donde se aclara de manera "pública" y "con transparencia" lo ocurrido, como es el caso de la que investiga la 'trama eólica'.

Por último, Villarroel ha mostrado su "total confianza" en la Ejecutiva Nacional --pese a que voces críticas como la de Toni Cantó han exigido su reunión para explicar la moción presentada en Murcia--y entiende que son "muchas" las decisiones que toman al día y que es imposible que las comuniquen "todas" en el momento, si bien ha incidido en que siempre informan.