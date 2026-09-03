Villaviciosa de la Ribera (León) acoge este fin de semana la Feria del oro para preservar historia, cultura e identidad

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez (centro); la alcaldesa de Llamas de la Ribera y diputada provincial, Sara Fernández (izquierda), y la concejala Carolina Suárez (derecha) en la presentación de la III Feria del oro. - EUROPA PRESS

LEÓN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Villaviciosa de la Ribera (León) celebra este fin de semana la III Feria del oro para reivindicar la riqueza del legado histórico, patrimonial, cultural y natural del Alto Órbigo con un programa que incluye propuestas como mercadillo, exposiciones, rutas, actividades infantiles, recreaciones históricas, gastronomía y actuaciones musicales, además de un bateo de oro.

El Palacio del Conde de Rebolledo, antigua posada real del siglo XVI, concentrará la programación para poner en valor la historia de la explotación aurífera de época romana y las tradiciones y recursos presentes la zona.

Las actividades comenzarán el sábado día 5 a las 10.00 horas con la ruta guiada por las Médulas de Villaviciosa, mientras que a las 11.30 horas se inaugurará el mercadillo y una exposición fotográfica. Posteriormente habrá talleres infantiles de quesos, cuentacuentos, una actividad de arte en resina, cuentacuentos y una representación de Astures y Romanos de Astorga. Asimismo, habrá una charla y degustación de cerveza artesanal y un concierto de Spon'jas.

El domingo día 6 tendrá lugar un taller gratuito de bateo en el río Omaña organizado por la Asociación Legio Aurum y una ruta familiar teatralizada por Villaviciosa. Además, la programación incluye una degustación de sopas de trucha, música folk en directo con Treitu y concluirá con El Sogil de Saúl. A ello hay que sumar foodtrucks, pulpería y puestos de comida que estarán presentes durante las dos jornadas de la Feria.

La Diputación de León ha acogido este jueves la presentación de la celebración, un acto que ha contado con la presencia del diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez; la alcaldesa de Llamas de la Ribera y diputada provincial, Sara Fernández, y la concejala Carolina Suárez.

ESENCIA Y MEMORIA

Emilio Martínez ha señalado que este tipo de iniciativas defienden la esencia, la historia y la memoria de la tierra leonesa. Además, ha apuntado que el oro de la comarca del Alto Órbigo fue el mineral que los romanos buscaron con ahínco hace siglos y que moldeó su paisaje, mientras que en la actualidad "el verdadero oro" es el patrimonio, las tradiciones, los artesanos y los hombres y mujeres del mundo rural que "mantienen viva la llama de la identidad leonesa frente al olvido".

De esta forma, la III Feria del oro de Villaviciosa no solo es un evento festivo y turístico, sino que constituye un acto de reivindicación de la identidad leonesa que permite poner en el mapa la riqueza histórica de la comarca del Alto Órbigo.

Al mismo tiempo, ha puesto de manifiesto el apoyo de la Diputación de León a los ayuntamientos que luchan por proteger y divulgar su legado: "Un pueblo que no presume de sus raíces es un pueblo sin futuro y León tiene mucha historia de la que sentirse profundamente orgulloso", ha concluido.

"ENORME RIQUEZA"

Por su parte, Sara Fernández ha explicado que el objetivo de la Feria es poner en valor la "enorme riqueza" de la comarca a través de su historia, su patrimonio, sus tradiciones y su cultura y ha recordado que el territorio del Alto Órbigo está marcado por el río, la agricultura, el lúpulo, la pesca, los montes y los recursos naturales.

También se ha referido a la huella que dejaron los romanos en el territorio y ha hecho alusión a tradiciones "tan singulares" como el antruejo, la forma de hablar propia y otras costumbres que durante generaciones han unido a los vecinos de la comarca.

Por todas estas cuestiones la Feria del oro se realiza con el deseo de conservar, de recuperar y de dar a conocer todo lo que identifica al municipio y convertirlo en "una oportunidad para mirar al futuro". "Conocer nuestra historia es importante, pero también lo es comprender que nuestros pueblos tienen futuro; un futuro que pasa por valorar lo que somos y por apoyar a quienes trabajan y emprenden en el medio rural, por cuidar nuestro patrimonio y por enseñar a las nuevas generaciones a sentirse orgullosas de sus raíces", ha concluido.