'Vinoinfluencers' reunirá en Valladolid del 17 al 19 de septiembre a 150 comunicadores de 34 países

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de VINOINFLUENCERS World Awards reunirá del 17 al 19 de septiembre a 150 creadores, comunicadores, bodegas, instituciones, importadores, marcas, medios y profesionales internacionales de 34 países con el objetivo de convertirse en el punto de encuentro de la "nueva comunicación mundial del vino y del Enoturismo Inteligente".

La tercera edición amplía el concepto original del evento con herramientas destinadas a mantener y multiplicar las relaciones creadas durante los tres días.

Los participantes vivirán en primera persona bodegas, Rutas del Vino, patrimonio, gastronomía, paisajes y experiencias del territorio.

La singularidad del modelo reside en que cada vivencia puede convertirse inmediatamente en contenido internacional a través de las comunidades de los propios comunicadores.

Para Castilla y León, el evento combina promoción territorial, prescripción, reputación, conexión profesional e internacionalización. La edición anterior ya acreditó una capacidad de alcance superior a 56 millones y presencia en 55 países.

La concentración de 150 voces especializadas permite que un mismo destino sea narrado simultáneamente desde culturas, idiomas y perspectivas diferentes, ha destacado la organización del evento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Una bodega puede llegar a América en un vídeo; una experiencia gastronómica puede viajar a Asia en minutos; una ruta puede entrar en el radar de futuros viajeros; y una reunión profesional puede abrir una nueva relación comercial.