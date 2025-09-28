La violencia vicaria y los menores huérfanos centran una jornada en la Facultad de Educación de la ULE

Programa de la jornada 'Infancias rotas por la violencia de género: violencia vicaria y menores huérfanos y huérfanas' de la ULE. - ULE

LEÓN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Educación de la Universidad de León (ULE) será el punto de encuentro este martes, 30 de septiembre, para el acto 'Infancias rotas por la violencia de género: violencia vicaria y menores huérfanos y huérfanas', que se celebrará en la segunda jornada del VII Ciclo 'Género, diversidad sexual y derechos'.

La jornada, que comenzará a las 16.30 horas en el Salón de Grados, estará coordinada por la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de Castilla y León, Jessica Martínez Sánchez, y reunirá a profesionales, juristas y activistas comprometidas con la defensa de los derechos de la infancia y la erradicación de la violencia de género.

El objetivo es reflexionar sobre una de las realidades más duras de la violencia de género, como es la violencia vicaria, según ha informado la institución académica en comunicado recogido por Europa Press.

El programa comenzará con la intervención de las creadoras y fundadoras del proyecto educativo 'El latido de las mariposas', Isabel Gallardo Sánchez e Itziar Prats Fernández, quienes abordarán la importancia de la educación y la conciencia social con la ponencia 'El latido de las mariposas depende de nuestra actitud'.

A continuación, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto Ávila, presentará las 'Propuestas del Fondo de Becas Soledad Cazorla para la protección y la reparación del daño de huérfanos y huérfanas de la violencia de género', una iniciativa que ofrece apoyo y oportunidades educativas a quienes han perdido a su madre por violencia machista.

Posteriormente, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Rosa María Gil López, realizará un análisis jurídico de esta problemática titulado 'Análisis jurídico de la violencia vicaria y nuevas medidas en el Pacto de Estado', donde ofrece las claves legales y normativas para reforzar la protección a las víctimas.

Finalmente, cerrará el turno de ponencias la presidenta de la Asociación Stop Violencia Vicaria, Andrea Cabezas Mateos, con una reflexión titulada 'Violencia vicaria: cuando el Estado falla, la infancia paga', que pondrá el foco en las carencias del sistema institucional y sus consecuencias en la vida de los menores afectados.

La jornada, organizada por la Defensoría de la Comunidad Universitaria y la Unidad de Igualdad de la ULE, cuenta con la colaboración de la Facultad de Educación y tendrá una asistencia gratuita y abierta a toda la ciudadanía interesada con previa inscripción.