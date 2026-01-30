La Virgen de las Angustias protagoniza el cartel de Semana Santa de Valladolid que une "emoción y maestría pictórica"

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, acompañado por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello; el autor del cartel, el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, y el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Miguel Vegas - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

El cartel de la Semana Santa de Valladolid 2026, obra del pintor histórico contemporáneo Augusto Ferrer-Dalmau, compone una "trilogía gráfica" centrada en la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias y protagonizada por la Virgen, junto a la majestuosa fachada de la iglesia de San Pablo y los cofrades vallisoletanos, lo que conforma una composición de gran fuerza simbólica que enlaza la devoción popular con la historia universal de la ciudad, en el año en que se conmemora el 475 aniversario de la Controversia.

El autor de esta obra realista, uno de los maestros de la pintura histórica contemporánea, ensalza a través de su creación, de alto valor artístico, el gran patrimonio en una de las celebraciones "más universales" de la ciudad.

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación del cartel este viernes en un acto que se ha celebrado en un abarrotado Salón de Recepciones de la Casa Consistorial que ha presidido el alcalde, Jesús Julio Carnero, acompañado por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello; el autor del cartel, el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, y el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Miguel Vegas.

Precisamente, durante su discurso ante los vecinos, autoridades civiles y militares y miembros de la Corporación municipal que se han dado cita en el acto, el primer edil ha destacado que Ferrer-Dalmau, afincado durante algunos años en Valladolid y profundo conocedor de su Semana Santa, establece con este encargo un "sólido vínculo" entre el arte de primer nivel y una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad.

IMAGINERÍA RELIGIOSA

"Es un día de mucha emoción", ha reconocido el regidor durante una intervención en la que ha dedicado unas palabras de recuerdo y apoyo a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 46 personas, puesto que ha recordado que ayer tuvo lugar el funeral en el que los familiares pudieron despedirse de los fallecidos.

Uno de los principales puntos que ha marcado la intervención del alcalde de la capital del Pisuerga ha sido la "pasión" de los vallisoletanos, en tanto en cuanto ha destacado que "Valladolid tiene fervor por la madera y madera de fervor", en relación con los elementos de la imaginería religiosa que han quedado reflejados en el cartel anunciador de la Semana Santa de este año.

A este respecto, el primer edil ha señalado que aunque la obra realista compuesta por Ferrer-Dalmau se centra en tres elementos principales --iglesia de San Pablo, la Vírgen de las Angustias y los hermanos cofrades-- hay un cuarto elemento que a primera vista puede pasar desapercibido y que está representado por todos aquellos que presencian el propio cartel y participan en los actos con motivo de la celebración religiosa.

En este sentido, Carnero ha trasladado su agradecimiento al artista por haber aceptado el encargo de elaborar el cartel anunciador de la Pasión vallisoletana que se convierte a partir de ahora en una "obra cumbre" para Valladolid.

Esta vez el glosador del cartel, José Antonio Lobato del Val, cofrade de Nuestra Señora de las Angustias, ha ofrecido la glosa titulada 'Rosa Mística', de profundo contenido teológico, literario y cofrade, en la que ha subrayado la dimensión espiritual, cultural y social de la Semana Santa vallisoletana, entendida como manifestación de fe, catequesis pública y patrimonio vivo.

Desde su condición de hermano de la cofradía protagonista, el glosador ha establecido una íntima vinculación entre el cartel, la iconografía mariana de las Angustias y la historia de la ciudad, reforzando el mensaje evangelizador y universal de la Semana de Pasión.

La presentación marca el inicio del camino hacia la Semana Santa de Valladolid 2026, proyectada una vez más como expresión artística, religiosa y cultural de alcance internacional.