Las visitas a la Catedral de Palencia crecieron un tres por ciento el pasado mes

La Catedral y el Museo Diocesano de Palencia han registrado un aumento de visitantes durante el pasado mes de agosto, por lo que se confirma una tendencia al alza en el número de personas que han pasado por la seo, tal y como ha informado el Obispado de Palencia a través de un comunicado.

La Catedral de San Antolín ha recibido en el mes de agosto un total de 8.458 turistas. Esto supone un tres por ciento de aumento con respecto a 2024, cuando fue visitada por 8.200 personas.

Aunque proceden todas las provincias de España, los grupos más numerosos fueron los procedentes de Madrid (1.517), Palencia (807), Barcelona (602), Alicante (357), Vizcaya (337), Valencia (329) y Granada (271).

Con respecto a las visitas procedentes del extranjero, la mayoría de las visitas han llegado desde Francia, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos.

A estos datos hay que añadir los 1.100 visitantes que han podido disfrutar en julio y agosto de 'Una Catedral con Vistas', es decir, la visita a la Catedral por la pasarela recientemente instalada en la cubierta de la girola y de los triforios de la capilla mayor.

Esta "experiencia única" ha sido "muy demandada" y todas las reservas disponibles han estado completas, de forma el Cabildo ha tenido que ampliar los horarios durante las fiestas de San Antolín, tal y como han señalado desde el Obispado.

En la misma línea, el Museo Diocesano de Palencia ha recibido el doble de visitantes que en agosto del año pasado. Así, se ha pasado de 325 visitantes en 2024, a los 894 del agosto recién finalizado.

Un 50 por ciento de incremento que ha venido motivado por la promoción del Museo, las visitas guiadas, las dos visitas temáticas 'Palacio iluminado' y 'Los imprescindibles del Museo'. "También han contribuido a este aumento la ampliación de espacios visitables y la buena labor de Isabel Reyes, guía del Museo", han señalado.

Las procedencias más numerosas han sido de Palencia, con 233 visitantes. Desde otras comunidades autónomas se han recibido visitas desde Madrid (73), Castilla y León (41), Comunidad Valenciana (34), Murcia (21), Castilla La Mancha (37) y Andalucía (26). También se han recibido once visitantes llegados de distintos países de Europa y 8 llegados de EE.UU., China, Argentina y México.