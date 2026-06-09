Visitas guiadas especializadas y taller de mosaico en La Olmeda enlas Jornadas Europeas de Arqueología el fin de semana

Cartel de los actos programados dentro de las Jornadas Europeas de Arqeuología en la Villa Romana de la Olmenda, en Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación celebra este fin de semana, del 12 al 14 de junio, las Jornadas Europeas de Arqueología (JEA 2026) que tendrán lugar en la Villa Romana de La Olmeda, que ofrecerá varias visitas guiadas especializadas durante las tres jornadas y un taller de mosaico romano.

Las visitas guiadas en la villa romana se llevarán a cabo por los guías didácticos de este espacio museístico, con aforo limitado e inscripción previa.

La novedad en esta edición de las JEA tendrá lugar en el Museo de la Villa Romana La Olmeda en Saldaña, con una visita guiada el viernes que hará un recorrido por las vitrinas del museo y que estará dirigida por el mosaista- restaurador de la VRO Carlos Vela, quien descubrirá a los participantes los secretos y curiosidades sobre los objetos recuperados en las excavaciones de la villa romana y que hablan de sus habitantes hace más de 1.600 años.

Otra de las novedades será un taller de mosaicos romanos programado para celebrar las JEA en el Museo de Saldaña. Será el sábado 13 de junio a las 11:30 horas y donde los participantes se llevarán su propio mosaico.

Las Jornadas Europeas de Arqueología (JEA) son una iniciativa del Ministerio de Cultura del Gobierno de Francia, que en España está coordinada por las Subdirecciones Generales del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) y de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales (SGGCBBCC), dependientes de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y son desarrolladas en colaboración con las distintas comunidades autónomas.