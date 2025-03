Vox abrirá un expediente al alcalde en funciones de Roales (Zamora) por votar a favor de eliminar calles franquistas

ZAMORA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox abrirá un expediente al alcalde en funciones de Roales del Pan (Zamora), José Ángel Gallego, por votar a favor de la eliminación del nombre de las calles franquistas.

Así lo ha confirmado el partido a través de una nota remitida a los medios en la que ha mostrado su desacuerdo con la decisión del concejal que sustituye a David García Montes en el cargo, de forma provisional, desde septiembre. El regidor "titular" está de baja por un grave accidente de moto que sufrió hace ya seis meses.

La formación ha recordado que todo se ha desencadenado tras una moción presentada por el grupo socialista en el Pleno del municipio, de poco más de mil vecinos. En esa propuesta, el PSOE planteaba la pertinencia de eliminar las calles dedicadas al General Franco, a José Antonio Primo de Rivera y a Ramiro Ledesma, con el fin de cumplir con la Ley de Memoria Democrática.

El concejal de Vox votó a favor, en una decisión que, para el partido, va contra sus "principios fundamentales" y que, además, "fue llevada a cabo sin consultar con el propio alcalde titular, David García Montes".

Ante esta circunstancia, la dirección nacional de Vox ha manifestado su "rechazo absoluto" a la aplicación de esta ley y ha decidido tomar medidas contra su representante en Roales del Pan. Sin embargo, ha aclarado que mantiene la confianza en "el alcalde titular", David García Montes.

El propio regidor de baja ha emitido un comunicado a través del perfil en Facebook del Ayuntamiento, en el que lamenta que las informaciones publicadas sobre el cambio en el callejero aludan directamente a su persona: "Me encantaría estar en los plenos, pero mi salud me lo impide, no puedo aprobar nada porque estoy de baja médica", ha recalcado García Montes.

El representante público, que también es diputado provincial, ha explicado que el cambio del callejero se acordó en el seno del Ayuntamiento "ante la amenaza por parte de la Comisión de Memoria Histórica del Congreso de bloquear subvenciones para el pueblo", y ha expresado su solidaridad con los vecinos cuya calle tendrá que modificar la nomenclatura.