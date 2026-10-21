Vox, sobre acuerdo con el PP para el Senado el 29N: "Haremos cuanto esté en nuestra mano para impedir que Sánchez siga"

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha asegurado que su partido hará "todo lo que tenga que hacer" para impedir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permanezca en el poder, aunque no ha concretado si se han producido avances en las negociaciones con el PP para las listas del Senado.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en las Cortes de Castilla y León para tratar temas de actualidad política sobre su portavocía con motivo de la presentación del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad, en las que se ha remitido a la posición que ya ha expresado su formación, que considera que Sánchez está dispuesto a "absolutamente todo" para permanecer en el poder, incluso a "destruir España".

Frente a ello, el portavoz de Vivienda ha defendido que su partido está dispuesto a hacer "absolutamente todo" para impedir que el jefe del Ejecutivo continúe al frente del Gobierno.

En este sentido, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad, normalidad, responsabilidad y compromiso" y ha incidido en que su partido actuará para evitar que Sánchez siga en el poder.

Asimismo, Hernández Quero ha extendido este objetivo a los "secuaces" que el presidente del Gobierno ha situado en distintas instituciones y que pueden seguir "amarrando la herencia de Pedro Sánchez".

"Que la gente no tenga ninguna duda que Vox hará cuanto esté en su mano para impedirlo", ha concluido.