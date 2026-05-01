Vox acusa a PP y PSOE de "traicionar" al campo de Castilla y León tras la entrada en funcionamiento de Mercosur

BURGOS 1 May. (EUROPA PRESS) -

El procurador en las Cortes de Castilla y León de Vox por Burgos, Iñaki Sicilia ha cargado con dureza contra el PP y el PSOE, a quienes acusa de "traicionar" al campo español tras la entrada en funcionamiento provisional del acuerdo con Mercosur.

Para la formación, la presencia de populares y socialistas en certámenes agrarios supone "venir a lucir palmito" mientras en Europa validan políticas que, a su juicio, lastran la rentabilidad de las explotaciones nacionales.

Sicila ha participado con varios cárgos de Vox en la inauguración de la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma que cumple su 64ª edición.

El procurador burgalés ha lamentado que los dos grandes partidos, "de la mano de Von der Leyen", no hayan querido "ni esperar" a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte sentencia sobre la "legalidad de este acuerdo", ha denunciado el representante de Vox.

En este sentido, ha reafirmado la "oposición total" de su partido no solo a Mercosur, sino también a los acuerdos con Marruecos y al Pacto Verde Europeo, los cuales considera una amenaza directa para la soberanía alimentaria de España.

El portavoz ha vinculado la firma de estos tratados internacionales con "problemas de seguridad alimentaria que afectan directamente al consumidor". Ha recordado las noticias sobre las fresas con hepatitis A de Marruecos o los pimientos contaminados "regados con aguas fecales", ha señalado, advirtiendo de que existe una alerta europea reciente al respecto.