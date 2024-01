VOX Ávila pide "ejemplaridad política" para reducir liberados y sacar adelante los presupuestos municipales

ÁVILA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Ávila insiste en que el Consistorio debe dar "ejemplaridad política" reduciendo en dos el número de liberados, "ocho en este momento", si lo que se pretende es subir las tasas a los ciudadanos.

José Manuel Lorenzo Serapio, portavoz de la formación, así lo ha dicho hoy en una rueda de prensa ofrecida a los medios mientras mantiene "contacto diario" con Por Ávila estos días con el fin de negociar los presupuestos de cara a su próxima aprobación.

Vox incide en la importancia de esa ejemplaridad, y no del impacto económico que la reducción de personas liberadas pueda tener en estas cuentas.

"No se trata de impacto económico en el presupuesto, que puede ser mínimo, lo que no podemos es decir a los abulenses que les vamos a subir tasas porque la situación financiera del Ayuntamiento es insostenible y paralelamente no hacer ningún esfuerzo", ha señalado.

"Si esto lo vamos a liderar los 25 concejales que estamos en el Ayuntamiento, tenemos que ser los primeros en sufrir las consecuencias", siendo ejemplares para poder después pedir a los abulenses que "asuman sacrificios".

En este sentido, ha recordado que ellos son los primeros en reducir el importe asignado a su grupo y renunciar al asesor que les corresponde, así como ninguno de los concejales de VOX "vive de esto" sino que quitan tiempo de su trabajo para mejorar la ciudad".

Lorenzo, acompañado del resto de concejales de VOX en el Consistorio abulense, Fernando Toribio y Laura García, ha comparecido ante los medios para ofrecer de manera unánime la información sobre las negociaciones de los presupuestos, en las que además se incluyen otros puntos como medidas de apoyo al comercio, la reducción de partidas a sindicatos y patronal, o la demora de la implementación de la Zona Baja de Emisiones en la ciudad.

El portavoz del grupo verde ha incidido en la importancia de que están para negociar y velar por los intereses de Ávila, "y no por intereses políticos o partidistas". Lo que se negocia va más allá de medidas sueltas, ha afirmado, es un paquete en conjunto, de puntos conectados unos con otros; algunos "más inflexibles" y otros en los que ya han flexibilizado".

Próximamente mantendrán otra reunión con el equipo de Por Ávila en el Ayuntamiento, aunque Lorenzo ha asegurado estar en constante contacto con los amarillos.