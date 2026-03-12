Vox condena el ataque al arco de Santa María en Burgos, donde ha aparecido una pintada con el nombre de su partido

Imagen del arco de Santa María donde ha aparecido con lla palabra 'Vox'. - AYTO BURGOS

BURGOS 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha condenado este jueves el ataque vandálico al Arco de Santa María, que ha aparecido con una pintada de color verde con el nombre de este partido político, al tiempo que se desvincula "de manera absoluta" de este hecho y ha defendido la protección máxima del patrimonio histórico de la ciudad.

En un comunicado enviado por la formación liderada por Abascal, ésta ha defendido el "respeto escrupuloso a la ley y la protección máxima del patrimonio histórico", al tiempo que han añadido que "no aceptan que se use su imagen" o que se les vincule con la acción de "un descerebrado, cuyo fin es causar daño".

Ante la agresión vandálica sufrida por el monumento artístico nacional y símbolo de la identidad de la ciudad, Vox Burgos ha inisistido en su condena "absoluta" y ha reclamado reclama que "se castigue" este acto de "incivismo".

Por ello han solicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a las autoridades competentes, que "investiguen estos hechos con la mayor celeridad posible" para identificar a los autores de este ataque.