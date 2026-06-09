Vox denuncia que el alcalde Ávila lleva 600 días de retraso en cumplir el pacto que firmaron en octubre de 2024

ÁVILA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Ávila ha denunciado que el alcalde y su equipo de gobierno "acumulan ya cerca de 600 días de retraso" en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los ciudadanos a través del acuerdo presupuestario que firmaron en octubre de 2024.

Según Vox, la reciente adjudicación de un contrato de suministro de mobiliario urbano por valor de más de 80.000 euros "evidencia que el equipo de gobierno comienza ahora a ejecutar una parte de las medidas contempladas" en el acuerdo pero ha precisado que han transcurrido ya casi 600 días desde su firma "sin que se hayan materializado actuaciones que debían haber llegado mucho antes a todos los barrios de la ciudad".

Al respecto, la portavoz de Vox en el Consistorio, Laura García, ha señalado "la enorme falta de seriedad del equipo de gobierno a la hora de cumplir unos compromisos que beneficiaban directamente a todos los abulenses" y ha recordado que el punto 23 del acuerdo firmado recogía expresamente el compromiso de incluir una partida presupuestaria específica que incorporara un incremento de, al menos un 25 por ciento para la reparación y mantenimiento de parques infantiles, pavimentos, aceras, vallas, mobiliario urbano y la mejora del alumbrado público.

"Sin embargo, el anuncio realizado por el Ayuntamiento se limita a actuaciones relacionadas con parques infantiles, bancos, jardineras, señalización y mesas de picnic, mientras siguen pendientes cuestiones fundamentales para la ciudad como la mejora de aceras y pavimentos, la renovación de vallas deterioradas o las actuaciones comprometidas en materia de alumbrado público", ha afirmado la portavoz de Vox.

Asimismo, Laura García ha calificado de "preocupante" que casi 600 días después del acuerdo, el alcalde "sigue sin cumplir íntegramente lo que firmó y comprometió ante los ciudadanos" y así se ha referido a mejoras básicas para la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos.

En este sentido, la portavoz de Vox también ha citado otros incumplimientos del acuerdo, "como el relativo a las retribuciones del personal liberado.

Para Vox, "esta situación refleja una forma de gobernar basada en los anuncios tardíos y en el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos" porque como ha reiterado Laura García los abulenses después de casi 600 días "siguen esperando actuaciones que ya deberían estar ejecutadas".