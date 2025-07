Vox exige la dimisión "inmediata" de Pedro Herrero tras sus declaraciones "inadmisibles" en el Pleno

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid ha exigido la "dimisión inmediata" del portavoz socialista, Pedro Herrero, tras sus declaraciones durante el Pleno celebrado este lunes, en las que hizo alusión a los fusilamientos de la Guerra Civil, unas palabras que la formación de Abascal considera "inadmisibles" y que "traspasan los límites jurídicos, éticos y democráticos".

La portavoz de Vox, Irene Carvajal, ha comparecido en rueda de prensa junto al concejal Víctor Manuel Martín para criticar que estas afirmaciones no son un "hecho aislado", sino parte de una "actitud persistente de confrontación" por parte del PSOE.

"Llevamos dos años solicitando respeto, el mismo que nosotros mostramos y ayer se cruzaron todas las líneas, no solo morales, sino jurídicas", ha afirmado la portavoz que ha reiterado que no van a permitir que les llamen "asesinos por hechos de 1936, ni gestos como saludos nazis que no les representan".

En este marco, Carvajal ha asegurado que su grupo está "estudiando las medidas legales oportunas" y ha acusado al portavoz socialista de "prostituir el Pleno y las instituciones".

A su vez, la portavoz ha recordado cuando el socialista la definió "asesina" y retuiteó "un perfil falso" que difundía el domicilio de la teniente alcalde, una acción que ha considerado "deliberada y peligrosa". "Esto no entra dentro del juego político", ha sentenciado.

Por su parte, el concejal Víctor Manuel Martín, protagonista del bronco enfrentamiento en el Pleno, ha calificado lo ocurrido como "uno de los días más graves en la historia democrática del Ayuntamiento de Valladolid".

Asimismo, ha agradecido el apoyo recibido por compañeros, ciudadanos y por el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, que ha contactado con ellos para trasmitirles su apoyo.

"GUERRACIVILISMO"

"Mientras nosotros gobernamos y trabajamos para todos los vallisoletanos, el PSOE sigue sin asumir que los ciudadanos votaron libremente. Lo de ayer fue un acto de guerracivilismo sectario", ha asegurado Martín, que ha incidido en que las declaraciones fueron "gravísimas".

Por otro lado, ante las preguntas sobre las declaraciones de Martín hacia el PSOE en el Pleno, definiéndoles como "el partido más corrupto y criminal de la historia", Carvajal ha defendido a su compañero de grupo al reconocer que "traer la política nacional al Pleno forma parte del juego político".

Para concluir, ambos ediles han insistido en que Vox ha venido "a construir, a buscar consenso y a hacer política desde el respeto" y han pedido al PSOE que "reflexione" sobre su actitud. "A nosotros esto nos duele porque no somos políticos profesionales: somos personas", ha concluido Carvajal.