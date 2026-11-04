Vox logra el respaldo de todos los grupos menos PSOE para reclamar más seguridad ante grupos juveniles violentos

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VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Vox para reclamar un incremento de las medidas de seguridad ante el "aumento" de la actividad de los grupos juveniles violentos en la comunidad, una iniciativa que ha contado con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción del PSOE.

Durante la defensa de la iniciativa, el procurador de Vox David Hierro ha rememorado la intervención de los servicios de emergencia en el reciente accidente ferroviario en Urda (Toledo) y ha trasladado el relato del guardia civil "Salvador" tras rescatar a una ocupante: "La agarramos y ya no la soltamos". En este sentido, ha subrayado que este testimonio representa la labor de miles de efectivos que "todos los días protegen nuestra seguridad".

Asimismo, el parlamentario de Vox ha denunciado la pérdida de seguridad en las calles castellano y leonesas, donde en el último año se han contabilizado "hasta doce episodios violentos provocados por enfrentamientos entre bandas latinas", con sucesos que incluyen "peleas, agresiones, machetazos, puñaladas, violencia contra la mujer, agresiones sexuales y asesinatos".

Por ello, ha solicitado la declaración de los agentes y funcionarios de prisiones como "profesión de riesgo" y ha instado al Ministerio del Interior a intensificar sus actuaciones. "Seguridad que es un servicio de obligación básica que debe prestar el Estado por el que los ciudadanos españoles pagan numerosos impuestos", ha aseverado.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, ha calificado la propuesta de "bastante razonable" al abordar el refuerzo de medios y la prevención de la violencia juvenil. No obstante, ha cuestionado el momento de su presentación ante la proximidad de las elecciones y ha afirmado: "No nos pueden engañar tan fácilmente, les vemos venir de lejos".

En esta misma línea, el portavoz de UPL Luis Mariano Santos ha respaldado la PNL al considerarla "perfectamente aceptable", aunque ha pedido evitar la "estigmatización" exclusiva de los jóvenes y ha advertido sobre el déficit de efectivos de la Guardia Civil en el ámbito rural, donde en comarcas como la Montaña Oriental de León existe "solo una pareja para cubrir el servicio por la noche".

Por el contrario, el procurador del Partido Socialista Daniel de la Rosa ha justificado el rechazo de su formación tras rechazar cualquier "atisbo de demagogia electoralista" y recriminar a Vox el uso de datos incompletos para "trasladar una imagen de descontrol generalizado" y "alimentar el miedo".

De la Rosa ha destacado que Castilla y León cuenta en 2026 con 10.186 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, cifra que supone "760 más que en 2019", al tiempo que ha defendido la existencia de coordinación policial y el seguimiento específico de la violencia juvenil por parte de la Delegación del Gobierno.

Finalmente, el representante del PP Neftalí Fernández Barba ha anunciado el voto afirmativo de su grupo al considerar necesario incrementar el personal, dotar de mejores medios a las fuerzas de seguridad y potenciar la prevención digital frente a movimientos organizados.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno central la "ausencia de seguridad ciudadana" y ha concluido que reclamar estas medidas "no supone oportunismo político alguno, sino un intento de que, en el campo de la seguridad ciudadana, la prevención se pueda coordinar".