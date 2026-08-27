Vox "no duda" que Carriedo responderá a la solicitud de ayuda del campo mientras PP confía en la "sensibilidad" de Pino

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha afirmado que "no tiene duda" de que el consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), "responderá" a la "solicitud de ayuda" de los agricultores, mientras la portavoz 'popular', Leticia García, ha mostrado su confianza en que el consejero de Agricultura y Ganadería, Joaquín Pino (Vox), tenga la "sensibilidad suficiente" ante los demandas.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces, donde han asegurado su apoyo al sector primario que, precisamente, se ha manifestado este jueves en la Consejería de Presidencia para reclamar a la Junta y a ambas formaciones que demuestren que son los partidos del campo, como reivindicaron en la campaña electoral, y lo hagan con una línea de ayudas de al menos 150 millones de euros antes la crisis del sector que trabaja a pérdidas tras la mala cosecha de cereal.

Hierro ha defendido que el consejero de Agricultura, de Vox, ha demostrado desde su toma de posesión que "está de lado" de los agricultores y ganaderos con reuniones con los mismo y la puesta en marcha de ayudas en la situación derivada tras lo incendios.

"Es un consejero que está continuamente en el campo", ha apuntado, para aseverar que Pino "va a hacer el máximo esfuerzo posible para ayudar a esos ganaderos y a esos agricultores dentro de la Consejería, pero también dentro de sus posibilidades económicas".

En este sentido, ha apelado también a Carriedo. "No tengo duda de que el señor Carriedo, en este caso, como otro socio del Gobierno, que es el titular de Hacienda, responderá a esas a esa solicitud de ayuda por parte de los agricultores y los ganaderos", ha apostillado.

Por su parte, Leticia García ha reivindicado que el PP "ha demostrado durante muchos años y mucho tiempo en los distintos gobiernos y sus políticas" que está con "la defensa del campo, tanto de los agricultores como de los ganaderos".

Así, ha asegurado que ahora estarán con el sector y ha expresado su confianza en que el consejero de Agricultura "tendrá la sensibilidad suficiente para atender las peticiones de los agricultores".

Los representantes de las organizaciones profesionales agrarias han criticado que el consejero haya dicho que tiene un plan de medidas ante la situación del sector pero no haya precisado su presupuesto ni detallado en qué consiste, al tiempo que han advertido de "piques" entre PP y Vox para poner en marcha un paquete de ayudas.

"Tenemos un Gobierno bipartito con un consejero (de Agricultura, Joaquín Antonio Pino), de un partido (Vox) diciendo que tiene un plan o un paquete de medidas potente, pero el jefe del otro partido (PP) del Gobierno, el que maneja el presupuesto (Carriedo) o el que lo tiene que aprobar, pues parece que no le da la gana de actuar y no apoya ese presunto plan", indicaron en la rueda de prensa en la que presentaron la concentración de este jueves frente a Presidencia.