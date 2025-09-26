VOX pedirá en el Pleno de Valladolid la "condena" de los actos de "boicot, sabotaje y violencia" en la Vuelta Ciclista

VALLADOLID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX presentará en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, que se celebrará este lunes 29 de septiembre, una moción de "condena a los actos de boicot, sabotaje y violencia" que se han producido en las distintas etapas de la Vuelta Ciclista a España, lo que incluye a Valladolid.

Para VOX, estas acciones, impulsadas por sectores "radicales de la izquierda", han puesto en "riesgo" tanto la seguridad de los ciclistas, como la del personal organizador y de los espectadores.

En este marco, el grupo político ha recordado que la Vuelta Ciclista es uno de los eventos deportivos "más importantes" del país, con un impacto "significativo" a nivel social, cultural, turístico y económico en los municipios por los que transcurre.

"Su contribución a la proyección internacional de España y a la promoción del deporte es incuestionable, siendo seguida por millones de personas en todo el mundo", han indicado en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, Vox ha reiterado que el deporte "debe ser siempre un espacio de encuentro, respeto y convivencia, alejado de cualquier tipo de violencia o instrumentalización política".

En este sentido, la portavoz del grupo, Irene Carvajal, ha señalado que los valores de la Vuelta, como los de cualquier otro evento deportivo, deben estar "en consonancia con el respeto a las normas democráticas y la convivencia pacífica".

Por todo ello, la formación ha propuesto que el Consistorio "condene" de manera "expresa y firme" los actos de "boicot, sabotaje o violencia" producidos contra la Vuelta Ciclista, que muestre su apoyo a la organización y a los ciclistas participantes, que reitere "su compromiso" con la promoción de "los valores del deporte, la convivencia pacífica y el respeto a las normas democráticas" y que todo ello se traslada a las instituciones pertinentes.