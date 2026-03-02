Vox pide al PP y el PSOE que "dejen de robar la dignidad a los autónomos"

La portavoz de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha participado este lunes en la manifestación en defensa de los autónomos celebrada en la capital leonesa.
Publicado: lunes, 2 marzo 2026 14:01
LEÓN 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha exigido a los dirigentes del PP y del PSOE que "dejen de robar la dignidad a los autónomos" y ha señalado que Castilla y León lidera la pérdida de trabajadores autónomos en comparación con el año anterior.

"Los autónomos piden menos robo, menos burocracia y más libertad para poder trabajar", ha asegurado y ha advertido que esta reivindicación es "una cuestión esencial" que comparte una gran mayoría de españoles. Al respecto, ha asegurado que Vox acompañará a estas demandas "en toda España y en todas las instituciones", según ha informado a Europa Press en un comunicado Vox.

Isabel Pérez Moñino ha participado este lunes en la manifestación en defensa de los autónomos celebrada en León, junto a los candidatos de Vox por la provincia a las elecciones autonómicas del 15 de marzo Laura Dorreis y Miguel Suárez.

Durante su intervención, Pérez Moñino ha mostrado su respaldo a los autónomos por ser el "verdadero motor" de España. Además, ha rechazado las "políticas del bipartidismo". "Ya está bien de que los españoles, los autónomos y los trabajadores trabajen para el Gobierno. Es hora de que el Gobierno trabaje para el pueblo", ha apostillado.

En este contexto, ha hecho un llamamiento a los castellanos y leoneses para que el próximo 15 de marzo las urnas "se llenen de sentido común" y Vox entre "con fuerza" en las instituciones "para darle la vuelta a todo".

