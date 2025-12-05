Vox reclama un "cambio de paradigma" en la industria tras la pérdida de competitividad en España por en Pacto Verde

El responsable nacional de Industria de Vox con el Comité Ejecutivo de la Asociación de Empresarios de Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Industria de Vox, Alberto Rodríguez, ha reivindicado "un cambio de paradigma" para el sector industrial en España y en Europa, que permita "revertir" las medidas del Pacto Verde, al que responsabiliza de la "pérdida de competitividad".

Durante su intervención, Rodríguez ha responsabilizado por igual a los dos grandes partidos, PSOE y PP, como responsable de la pérdidoa del tren de la competitividad y ha dejado en manos de los españoles la decisión de "si se quedan con una senda de pérdida de competitividad" o por el contrario quieren "competir en primera división" y volver a una "senda de crecimiento" en todo su territorio.

El dirigente del partido de Santiago Abascal ha vinculado este debate de la industria con una tendencia europea más amplia, marcada por los informes 'Draghi' y 'Letta' sobre la "falta de competitividad de la industria europea". Así se ha expresado Alberto Rodríguez después de mantener una reunión con el Comité Ejecutivo de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE).

El dirigente de Vox ha defendido que su visita a Burgos se debe al apoyo que quiere prestar al tejido industrial y empresarial de esta ciudad y provincia y así se ha referido a la "ausencia" de "infraestructuras" están "lastrando el desarrollo" del potencial de la provincia.

En este sentido, Alberto Rodríguez ha acusado tanto a gobiernos del PSOE como del PP de no no tener intención de reponer el "Tren Directo", Madrid - Aranda - Burgos, "tan necesario" para fortalecer un "eje vertebrador que facilite el movimiento de mercancías" con costes "competitivos".

Igualmente, se ha referido también la política "medioambiental energética del bipartidismo", de la que destaca el déficit de "desarrollo de la red eléctrica", que a su modo de entender, impide proyectos que ya están en marcha u otros futuros para invertir en Burgos.

El portavoz nacional de Industria de Vox ha apuntado que la prioridad de su formación pasa por garantizar que la industria no solo se mantenga, sino que "siga creciendo", evitando "su deslocalización hacia países con energía más barata", al tiempo que ha acusado al PP y al PSOE de hacer "poco competitiva a la industria española".

Una defensa del sector industrial que para Santiago Alberto Rodríguez pasa por "proteger" la producción autóctona "cerrando fronteras" a quien no cumpla las mismas exigencias ambientales.

En el momento actual, el dirigente de Vox entiende que existe "una gran oportunidad" para la industria de "defensa" y lo ha justificado en el actual "contexto de rearme europeo". Unas políticas que Vox llevaría a cabo cuando gobiernen.