Vox recurre la orden de la Junta que "obliga" a los cazadores a un precinto digital por vulnerar la protección de datos

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha presentado un recurso de alzada contra la orden de la Junta que "obliga" a los cazadores a registrar a través de la aplicación 'CapturCyL' las capturas efectuadas en los cotos de caza y dar sus datos personales "sin saber a quién se va a ceder" por lo que, a su juicio, se "viola" la Ley de Protección de Datos.

Así lo ha señalado el portavoz de la formación, David Hierro, a las puertas de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y donde ha lamentado "una vez más, la traición del Partido Popular al medio rural".

Un recurso de alzada con el que Vox confía en que la Dirección General de Patrimonio "bloquee y suspenda de forma inmediata el precinto digital". El siguiente paso, han advertido, será presentar un recurso contencioso administrativo si no se "suspende" una normativa que supone, en sus palabras, "un ataque directo contra los cazadores y contra un sector que genera riqueza económica, social y que está alineado con una de las tradiciones más antiguas como es la caza" en estra comunidad.

Hierro ha incidido en que la aplicación obliga a dar "datos concretos, personales, de cada uno de los cazadores que realizan ese precinto digital" y la normativa, "no indica con qué destino van a ser utilizados esos datos". "Por lo tanto, está violando una ley orgánica, la ley de protección de datos, que establece que los datos son personales y que no pueden ser utilizados de forma discrecional por administraciones, empresas o cualquier otra institución. Por lo tanto, esa es una de las razones", ha argumentado.

También ha denunciado que la orden establece un proceso sancionador "que no está recogido en la propia ley de caza". "Por lo tanto, la ley, en este caso, no recoge que nadie pueda ser sancionado por no utilizar una aplicación a la que se está obligando a los cazadores a utilizar. Así que no podemos permitir desde Vox que se utilice una orden o una resolución de una dirección general para, digamos que, sancionar a los cazadores cuando eso no está recogido en la propia ley de caza", ha añadido.

El portavoz de Vox ha apuntado que Castilla y León es la primera autonomía en utilizar esta aplicación y refleja el "cabreo y disgusto importante" del sector al que el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones "ataca directamente". "Por eso le pedimos que paralice y que suspenda de forma inmediata esta orden y esta resolución de una de sus direcciones generales para que deje de hacer daño a un sector tan importante como es el de la caza", ha añadido para denunciar que el único argumento de la Administración autonómica para el uso de esta aplicación es "modernizar y digitalizar" los procesos. "Pero estamos viendo cómo está obligando a los cazadores a utilizarlo", ha zanjado.