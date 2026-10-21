Vox reivindica su huella en los Presupuestos de CyL con rebajas fiscales, prioridad nacional y medidas para familias

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha defendido que los Presupuestos de Castilla y León acordados por el Partido Popular y los de Santiago Abascal combinan rebajas fiscales, incremento del gasto social y medidas vinculadas a la prioridad nacional, al tiempo que ha destacado el aumento de las partidas destinadas a vivienda, prevención de incendios y atención a las personas mayores.

El dirigente de Vox ha destacado estas cuentas como una alternativa a la política fiscal del Gobierno central y ha reivindicado la influencia de su formación en el acuerdo presupuestario.

Hernández Quero ha asegurado que las cuentas contemplan 36 rebajas fiscales, que ha calificado como las mayores de la historia de la Comunidad, y ha señalado que las rentas más bajas pagarán menos impuestos en el tramo autonómico del IRPF.

Según sus datos, estas medidas beneficiarán a 1,5 millones de personas, mientras que las deducciones relacionadas con las familias y el acceso a la vivienda alcanzarán a otras 700.000 personas.

El portavoz de Vivienda de Vox ha destacado que ocho de cada diez euros de las cuentas se destinarán a gasto social y ha concretado que las partidas relacionadas con la vivienda aumentarán un 90 por ciento, al tiempo que ha puesto en valor un incremento del 50 por ciento en las inversiones vinculadas a la lucha contra los incendios forestales, en referencia a una de las prioridades de la Comunidad tras los últimos veranos.

En materia de servicios públicos y desarrollo rural, Hernández Quero ha aludido al incremento de la inversión sanitaria en los municipios más despoblados y ha cifrado en 500 millones de euros los recursos destinados al fomento del empleo.

También ha defendido el objetivo de construir 1.000 viviendas para 2027, con el propósito de facilitar el acceso a un hogar a los jóvenes y favorecer que puedan desarrollar su proyecto de vida en Castilla y León.

El dirigente de Vox ha enmarcado estas medidas en una política de apoyo a las familias, la conciliación y la natalidad, con ayudas directas, y ha contrapuesto el modelo presupuestario autonómico a la situación fiscal que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha asegurado que en la última legislatura nacional se han producido más de cien subidas de impuestos y ha criticado el estado de los servicios públicos, las infraestructuras y el transporte.

RECORTES

Hernández Quero ha sostenido que las cuentas también contemplan recortes en partidas que no deben tener prioridad, como las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos, así como las ayudas directas a la cooperación al desarrollo.

Sobre estas últimas, ha explicado que Vox vincula su concesión a que los países receptores estén dispuestos a alcanzar acuerdos para la repatriación de inmigrantes en situación irregular y de menores extranjeros que se encuentran en Castilla y León.

"La prioridad nacional constituye uno de los ejes del acuerdo presupuestario", ha remarcado en este sentido, un punto en el que ha aseverado que las ayudas y prestaciones sociales deben dar preferencia a los españoles y ha afirmado que el objetivo es modificar el orden de acceso a los recursos públicos.

El representante de Vox ha advertido, no obstante, de que el acuerdo presupuestario responde a un pacto entre dos formaciones y no recoge la totalidad del programa de su partido.

En este contexto, ha avanzado que la propuesta de Vox de cara al 29 de noviembre se articula en torno a tres ejes: la remigración, la desregulación y la prioridad nacional.

Respecto al primero, Hernández Quero ha defendido que deben abandonar España las personas que se encuentren en situación irregular y aquellas que cometan delitos o, en sus palabras, pretendan imponer formas de vida, culturas o costumbres ajenas a las españolas.

También ha planteado facilitar el retorno a sus países de origen de ciudadanos extranjeros que, según ha señalado, llevan tiempo en España, no encuentran trabajo y dependen de las ayudas sociales.

El portavoz ha sostenido que España ha acogido a más de cinco millones de inmigrantes en los últimos cinco años y ha utilizado esta cifra para justificar su propuesta de remigración.

Sus planteamientos forman parte del programa político de Vox y han sido expuestos por el dirigente sin aportar durante su intervención un desglose de los datos mencionados.

El segundo eje, la desregulación, persigue, según Hernández Quero, reducir las trabas que, a su juicio, dificultan la actividad económica, la construcción, el desarrollo industrial y la actividad agraria.

El dirigente ha defendido que la reducción de estas limitaciones permitiría impulsar la prosperidad y favorecer la creación de empleo.

En relación con el sector primario, ha destacado la creación de un fondo de compensación para agricultores y ganaderos afectados por las normativas medioambientales europeas.

Hernández Quero ha criticado que estas reglas se hayan establecido sin escuchar suficientemente a los profesionales del campo y ha asegurado que Vox ha conseguido incorporar este instrumento al acuerdo presupuestario de Castilla y León.

El tercer eje del programa es la prioridad nacional, que el portavoz de Vivienda ha definido no solo como la preferencia de los españoles en el acceso a las ayudas, sino también como la orientación de las políticas públicas hacia los problemas que considera más urgentes para la población.

Entre ellos ha citado el acceso a la vivienda, el deterioro de las infraestructuras, la energía y la situación de las familias.

REPATRIACIÓN DE INMIGRANTES

El portavoz de Vivienda de Vox también ha criticado el voto contrario del PP a una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox en la que se solicitaba, entre otras cosas, "proceder a la repatriación de todos los inmigrantes ilegales" o "garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda".

A este respecto, ha señalado que el punto sobre la remigración ha sido el principal foco de desacuerdo entre ambas formaciones, al tiempo que ha explicado que la propuesta de Vox planteaba la repatriación de personas en situación irregular, la expulsión de quienes cometan delitos de forma reiterada y de quienes, según ha defendido, traten de imponer costumbres ajenas a las españolas.

Frente a esta posición, el portavoz de Vivienda de Vox ha señalado que el PP presentó una enmienda centrada en defender una inmigración legal y ordenada, una postura que ha cuestionado por considerar que no responde a la situación actual de España.

En este sentido, Hernández Quero ha aludido a la llegada de cinco millones de personas al país y ha asegurado que el 44 por ciento de los extranjeros en edad de trabajar no cotiza.

También ha relacionado la situación migratoria con las listas de espera sanitarias, el incremento del precio de la vivienda y la saturación del transporte ferroviario.