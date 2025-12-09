Vox reivindica ante Mañueco los compromisos que ha asumido Pérez Llorca y éste responde que tiene autonomía

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha reivindicado este martes ante el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, los compromisos que ha asumido con los de Santiago Abascal el nuevo presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a lo que el jefe del Ejecutivo autonómico ha respondido que él cumple con Castilla y León y que tiene autonomía.

"Usted me habla de Valencia, yo le hablo de Castilla y León", ha ironizado el presidente de la Junta para quien la pregunta de control de David Hierro es una muestra de que Vox no tiene proyecto para la Comunidad Autónoma, donde, según ha reiterado, los de Santiago Abascal dejaron el trabajo "a medias" y "tirados" a los ciudadanos.

"No tienen candidato, no tienen equipo y tampoco tienen proyecto para Castilla y León", ha insistido Fernández Mañueco que, ante las apelaciones de David Hierro a los compromisos asumidos por Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana, ha respondido que el PP de Castilla y León tiene "autonomía de gestión".

"Estamos gobernando y estamos a la altura de lo que nos exigen todas las personas de Castilla y León, porque lo nuestro es cumplir", ha concluido el presidente de la Junta en su 'cara a cara' con David Hierro que ha augurado que el presidente de la Junta va a seguir "el mismo camino" que la presidenta extremeña, María Guardiola, por la "dificultad" para llegar "a algún tipo de acuerdo".

David Hierro se ha reafirmado por su parte en que Vox dice "exactamente lo mismo" en todos los sitios y ha pedido a Fernández Mañueco que se pronuncie sobre el Pacto Verde europeo o sobre los efectos de "una inmigración masiva y mal gestionada".