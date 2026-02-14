Vox replica a Mañueco que "las condiciones de los pactos las pondrán los castellanoleoneses"

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, junto a candidatos locales antes de la Manifestación mócil contra la ZBE en Segovia - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha replicado al presidente de la Junta y candidato a la reelección del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que las condiciones de los pactos para formar gobierno tras las elecciones del 15 de marzo "las pondrán los castellanoleoneses".

De esta forma ha respondido Pollán a las declaraciones de Mañueco en las que aseguró que a partir del 15 de marzo, si gana las elecciones, será él quien fije las condiciones para posibles pactos de gobierno.

En este sentido, Pollán ha criticado que Mañueco realizara esas afirmaciones en un acto "rodeado de concejales y alcaldes, donde le gusta que le pasen la mano por la espalda" y ha calificado como "campaña de blanqueamiento" el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur por parte del presidente autonómico a través de reuniones con mesas sectoriales de agricultores y ganaderos en la Comunidad.

Según ha señalado, el pasado miércoles 11 de marzo se celebró un encuentro en Zamora para explicar las presuntas "bondades" del acuerdo, una iniciativa que, a juicio de Carlos Pollán, responde a una "estrategia de imagen".

MOVILIZACIÓN DEL CAMPO

A este respecto, ha recordado que hace tres semanas tuvo lugar una tractorada que concluyó ante las Cortes de Castilla y León y en la que, "únicamente los procuradores de Vox salieron a recibir a los manifestantes y a atender sus demandas, mientras los 'populares' y socialistas se limitaron a ver a los agricultores desde los ventanales del edificio".

Asimismo, ha aludido a la reciente movilización de agricultores en Madrid, con la participación de profesionales del campo de distintas provincias, donde, según ha asegurado, miembros de su formación estuvieron presentes "apoyándoles y dando la cara".

Por ello, ha pedido al presidente autonómico que "deje de engañar al sector agrícola y ganadero de Castilla y León y también al sector industrial".

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha acudido a Segovia para apoyar la amnifestación ciudadana contra la instauración de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el recinto amurallado de la ciudad.

Sobre este tema ambiental y social, Carlos Pollán ha rechazado que se trate de una imposición "obligatoria" de Bruselas y ha asegurado que existen ciudades donde su implantación ha sido recurrida y retirada tras resoluciones judiciales favorables a los demandantes.

Por último en relación con el proceso electoral autonómico, ha asegurado que las listas de Vox en Castilla y León están "cerradas y aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional", incluidas las correspondientes a provincias como Ávila y Zamora, y que ya han sido presentadas ante las juntas electorales provinciales.

Sobre las diferencias mantenidas por distintas facciones del partido en Ávila y Zamora, ha asegurado que no hay ningún conflicto y que las listas están cerradas y presentadas, y ha dado por definitivamente configurada la candidatura de Vox en la Comunidad de cara a los próximos comicios autonómicos.