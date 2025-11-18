Vox reprocha a Mañueco que no haya tenido la vergüenza de retirar las cuentas: "Esto en vez de pinza es un pinzón"

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha reprochado al presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que no haya tenido "la vergüenza" de retirar el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 tras constatar que todos los grupos en la oposición han registrado una enmienda a la totalidad para la devolución de las cuentas que se debatirá en el pleno del jueves 20 de noviembre.

"Pensábamos que iba a hacer una jugada inteligente, pero nada más lejos de la realidad (...) Esperábamos algo inteligente del presidente de la Junta de Castilla y León, algo políticamente maduro", ha ironizado Hierro respecto a la declaración institucional que realizó ayer Fernández Mañueco tras el registro de las cuatro enmiendas a la totalidad por parte de los grupos Socialista, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Unidas Podemos y Francisco Igea, por el Grupo Mixto. "Van a ser un palo por parte de todos los grupos de la oposición", ha sentenciado.

"Esto en vez de pinza es un pinzón", ha zanjado David Hierro que ha vuelto a acusar al presidente de la Junta de haber "destruido" los acuerdos que avanzaron los de Santiago Abascal en la reunión del pasado sábado, día 15, con el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Hierro ha reprochado, además, que el presidente de la Junta no haya negociado nada en este tema y ha asegurado que Fernández Mañueco lleva sin negociar desde el 11 de julio de 2019 tras ser investido jefe del Ejecutivo autonómico. "No ha negociado nada, lo único que ha negociado es su sillón cuando le ha convenido, ahí sí que iba a todas las reuniones. Y con los sindicatos para los acuerdos del diálogo social, eso también lo negocia y no les pone ni una sola apega", ha ironizado.

David Hierro ha acusado al presidente de la Junta de haber realizado con su declaración institucional de ayer el "mayor ejercicio de infantilismo político que hay en España" y ha comparado a Fernández Mañueco con el personaje de Quico en el 'El Chavo del 8' que quería una pelota cuadrada.

"Ese es Mañueco; Mañueco lleva años pidiendo pelotas cuadradas y si los demás no aceptan lo que él impone, se enfada y se va llorando, y en esas estamos", ha lamentado en concreto y ha insistido en que Alfonso Fernández Mañueco es "incapaz" de llegar a algún acuerdo, tras lo que ha puesto como ejemplo que sólo ha aprobado tres presupuestos desde 2019, dos de ellos con Vox, ha apostillado, "para que luego hable de la pinza", ha exclamado también.

Hierro ha aclarado además que el Grupo Parlamentario Vox ha apoyado el 50 por ciento de las iniciativas que ha presentado el Partido Popular en los plenos mientras que Vox sólo ha conseguido el apoyo del PP en el 25 por ciento de las iniciativas que ha presentado.

El portavoz del Grupo Vox ha asegurado que, a diferencia de lo que ocurre en otros territorios de España, en Castilla y León la "falta de diálogo, la falta de comunicación, la falta de voluntad de acuerdo" con Vox de Fernández Mañueco "ha sido constante a lo largo del tiempo", en concreto desde que los de Santiago Abascal salieron del Gobierno en julio de 2024.