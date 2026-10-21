Vox sitúa a Lorenzo Serapio como número tres por Ávila y a Suárez Arca como cabeza de lista por Zamora al Congreso

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha renovado buena parte de sus candidaturas al Congreso de los Diputados en Castilla y León para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y entre los perfiles que destacan figuran el economista José Manuel Lorenzo Serapio, que ocupa el tercer puesto por Ávila tras haber sido el número dos en los anteriores comicios, y Miguel Suárez Arca, exprocurador en las Cortes autonómicas, que encabezará la lista por Zamora.

En Castilla y León, el portavoz nacional de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior, Samuel Vázquez encabezará la candidatura por Ávila; Eugenia Landaluce, por Burgos; Pablo Juan Calvo Liste, por León; Matías Recio, por Palencia; Laura Magdalena Miquel, por Salamanca; Gonzalo Babé, por Segovia; Andrea Martínez Ruiz, por Soria; Pablo Sáez Alonso-Muñumer, por Valladolid; y Miguel Suárez Arca, por Zamora.

La candidatura abulense estará liderada por Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox en materia de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior, seguido de Sara Beltrán y de Lorenzo Serapio.

Este último fue candidato de la formación a la Alcaldía de Ávila en las elecciones municipales de 2023 y cuenta con experiencia profesional en los sectores financiero, inmobiliario y empresarial, además de formación en Administración y Dirección de Empresas y Economía.

Por su parte, Miguel Suárez Arca encabezará la candidatura por Zamora después de haber desarrollado su trayectoria política en la provincia de León. Fue procurador de Vox en las Cortes durante la XI Legislatura y concurrió a las elecciones autonómicas del pasado mes de marzo por León, aunque no logró renovar su escaño.

Actualmente trabaja como asesor de la Vicepresidencia Primera de la Mesa de las Cortes autonómicas.

Su trayectoria profesional está vinculada al sector turístico y gastronómico, con formación en Dirección Hotelera y Turística y experiencia en hostelería.

En el resto de provincias, Eugenia Landaluce encabezará la candidatura por Burgos; Pablo Juan Calvo Liste, por León; Matías Recio, por Palencia; Laura Magdaleno Miguel, por Salamanca; Gonzalo Babé, por Segovia; Andrea Martínez Ruiz, por Soria, y Pablo Sáez Alonso-Muñumer, por Valladolid.

Calvo Liste y Sáez Alonso-Muñumer repiten como cabezas de lista respecto a las elecciones generales de 2023, al igual que otros candidatos que vuelven a concurrir en puestos diferentes.

Las listas provinciales se completan, en Burgos, con Ignacio Peña y Alejandra Medina; en León, con Blanca Herreros y Santos Martínez; en Palencia, con María Calvo y Ramón Ortega; en Salamanca, con Mauricio Angulo Guerrero y María Pía Rodríguez; en Valladolid, con Atenea Santana del Castillo y Jesús Fernando de Diego Barahona, y en Zamora, con Patricia Alonso Villar y Jonathan García.

Por Ávila figuran también Sara Beltrán y, en segunda posición, Lorenzo Serapio, mientras que las candidaturas de Segovia y Soria incluyen, respectivamente, a Marta Andrino y Alberto Peñuelas Felipe como números dos.